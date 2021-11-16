【獨家】張秀文閃嫁金融才俊　愛的Magic融化咪神

34D無綫咪神張秀文封盤！現年34歲的前港姐張秀文樣靚身材正，憑34D導彈上圍獲封無綫咪神，感情上本着寧缺勿濫的宗旨的她，一直不乏裙下之臣，在左挑右選下，再加上「金牌媒人」林盛斌（Bob）出招介紹筍盤，力薦「皮草太子爺」王大業的堂弟、現年30多歲的金融才俊王大權（Billy）下，終於覓得有情人。秀文和Billy志趣相投，一拍即合，拍拖初期曾孖咇甜蜜現身馬場，不過為保愛苗，秀文之後鮮有再以情侶檔公開亮相，平日拍拖只局限於屋企睇電影。

兩口子已拍拖一年多，隨着二人戀愛升溫，早認定對方為終身對象，Billy曾先後多次向秀文求婚，但事業心重的她均統統婉拒，不過有見身邊朋友陸續結婚生仔，已達「盛女」之齡的她也不斷反思，蠢蠢欲動想加入人妻行列，加上難得遇上真命天子，見對方從未靠父幹，踏踏實實做生意，憑自己雙手打出天下，令秀文十分欣賞，故當Billy再次出擊求婚時，她終於答應！

Billy乃家中長子，將成為豪門新抱的秀文，未有傳宗接代的壓力，因Billy還有弟弟及妹妹，而長輩們早已向一對新人開綠燈，表態生B一事順其自然。另外，一對新人本計劃到外地旅行結婚，但疫情關係未能成行，故決定待明年疫情再度緩和才擺喜酒，而日前他們已秘密拍攝一輯充滿電影感的Pre-Wedding婚照，當中既有準新娘躺在床上騷美腿照，亦有她與Billy情深對望照片。

秀文接受東網訪問時承認婚事，但否認雙喜臨門，表示與Billy一直相處得很舒服，更爆對方一年前曾向她求婚，令其大感意外，直至近日他再重施故技，不過卻顯盡心思，結果被他的誠意打動。

秀文說：「佢唔識講花巧嘢，又唔識浪漫，但當日喺佢屋企布置得好靚，又擺晒氣球，事前仲搵埋甄澤權教佢玩魔術，喺我面前變咗支玫瑰花出嚟，跟住拎隻戒指半跪求婚，搞咁多嘢好有誠意，當刻我冇心理準備，但感動到眼濕濕。」

與無綫剛續了兩年合約的秀文，表示仍熱愛演藝工作，故暫不會息影，未來老公亦未有施壓，貴為「咪神」的她被問到成為人妻後會否封胸？她笑說：「我已經轉型咗好耐，近期都冇行性感，總之睇場合，晚裝件件都咁性感，咁我阿媽生我身材係咁都冇計。」談到Bob成功為她搵到Mr.Right，她說：「佢依家好囂張，不過真係多謝佢，有諗過送一份大禮，就係包佢一家人去旅行，但都要等過咗疫情，通番關先送得出。」