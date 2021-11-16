Maddy May　虛擬實境女王

美國四仔脫星艷光四射、誘惑迷人，若然有一位嚟自鄉村嘅姑娘走去拍四仔，大家又點睇呢？講緊嘅係人氣脫星Maddy May，天生好色嘅佢，外形亮麗身材一流，加上床技出色，喺脫界發展可謂如魚得水呀！

跳艷舞出身

提起鄉村姑娘，大家會覺得佢哋純情又樸素，只係嚟自美國阿肯色州小石城嘅Maddy May，卻話畀大家知其實好色無分區域，佢亦坦言自己天生好色、無性不歡，所以決定投身四仔界。

入行前，佢喺一間艷舞俱樂部做接待員，憑住亮麗外形及魔鬼身材，被經理睇中邀請加入艷舞團，經過努力練習舞蹈後，佢成為俱樂部嘅人氣艷舞女郎。及至2019年，佢轉做成人網絡直播，以火辣艷舞吸引網民，亦因此而被四仔星探發掘，就係咁加入四仔界，處女作係為成人網站Exploited College Girls演出口愛四仔短片，結果反應理想，同時為佢打下強心針。

挑戰三人行

之後佢大膽挑戰演出三人行，拍攝當日佢表現得好緊張，事關對手就係人氣脫星Delilah Day同四仔男神J. Jay。事後，佢話能夠同兩位前輩合作，令佢獲益良多，尤其係學習到口愛技巧。

講到佢人氣大爆發，就要數到2020年8月為專門製作虛擬實境四仔嘅片廠WankzVR演出作品《Big Dong》，片中佢不但展現誘人嘅癡女本色，忘我嘅情慾演出，更係令四仔迷睇到興奮無比。而廠方見作品大受歡迎，於是再搵佢添食，演出《The Witch Is Fed》，唔單止有大量口愛演出，更唔少汁液橫飛嘅場面，令四仔迷睇得相當過癮，同時令佢嘅人氣極速攀升，不但獲封為「虛擬實境女王」，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，足見實力強勁。有四仔評論員認為Maddy May嘅出現正好填補現今四仔界缺乏嬌少身形脫星嘅情況，尤其當佢拍住高大嘅男優演出時，更令觀賞性大增，故此佢爆紅亦係意料中事。

Profile

出生日期：1993年12月22日

身高：157cm

三圍：34D-24-36

雖然Maddy May人氣爆紅，演出作品更係一部接一部，但其實佢一直冇停過做成人直播，憑住出色嘅艷舞表演，直播觀眾群人數大幅攀升，吸金力超勁！另外，佢亦會定時喺社交網派福利，以滿足粉絲嘅眼球。