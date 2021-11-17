【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十三己巳木破日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：理髮、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

心情欠佳，易失去理性，不宜處理財務問題。

金牛座

對現狀感到厭倦，有轉工念頭，但時機未到。

雙子座

職場上人心難測，輕信別人易招惹無妄之災。

巨蟹座

出門易有艷遇，單身者有望打破感情悶局。

獅子座

為不可預測的前路擔憂，身心出現無力感。

處女座

謀事一波三折，向身邊人求助，將迎刃而解。

天秤座

投資獲得回報，宜見好就收，深灰色助開運。

天蠍座

財運稍遜，謹記便宜莫貪，提防騙財陷阱。

人馬座

事業運平平，不利見工，勿對結果抱有期望。

山羊座

工作進度不似預期，需沉着應對，繼續努力。

水瓶座

欲速則不達，謀事要按部就班，不可急進。

雙魚座

運勢回升，荷包有進帳，經濟狀況得到改善。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 人氣強

（跌）牛 桃花弱

鼠

心情欠佳，士氣不振，做事難集中精神。

牛

桃花運極差，宜帶眼識人，防情場騙子。

虎

眉精眼企，能舉一反三，有利與人合作。

兔

人緣一般，多管閒事可能惹來對方不滿。

龍

異性緣不錯，有伴侶者要謹記保持專一。

蛇

頭腦精明轉數快，事業上有望獨當一面。

馬

精神萎靡，工作受拖累，易被上司責難。

羊

獲吉星關照，有利人際關係，心情舒暢。

猴

桃花正在萌芽，單身者要把握表白時機。

雞

多出席聚會，可放鬆身心，結識新朋友。

狗

人氣上升，獲貴人力撐，工作如虎添翼。

豬

是日沖煞，宜默默耕耘，盡量保持低調。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

小雪開運養生

小雪，顧名思義就是氣溫驟降，冷得要下雪的情景，一般為每年的陽曆11月22日前後。

小雪時節天氣寒冷，尤其是北方地區，氣溫大多已降至零度或以下。在如此嚴寒的天氣下，蔬菜自然無法生長，而古時又未有雪櫃，故農民會在小雪前後將已收成的蔬菜儲起，並醃製成「寒菜」，好讓整個寒冬仍有蔬菜可以食用。

古人也相信道教有「天官」、「地官」、「水官」三位官員，分別掌管人間的賜福、赦罪及解厄，相傳三位官員正是堯、舜、禹三帝化身。農曆十月十五的「下元節」，在昔日治水有功的大禹誕，也被視為「水官」下凡巡視，上報天庭為民間消災解困的日子，故在「下元節」當日，家家戶戶會準備祭品祭拜水官，祈求諸事順利。

小雪時節氣溫下降，更加是陽氣潛藏、陰氣盛極的季節。人體在這種嚴寒氣候容易氣血不通、經脈不暢，並容易有關節、腰腿痛等問題。因此，除了要謹記保暖，不妨多以熱水浸泡足浴，行氣活血，但切記浸泡足浴時水要蓋過足踝部分。飲食養生方面，同樣以行氣活血為重點，可多吃枸杞、桂圓、紅棗、羊肉、生薑等食物，並多接觸日光，以增加人體陽氣。