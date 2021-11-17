Anson Lo裝假狗扮女人　李靜儀蘇皓兒唔敢掂教主

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）首次拍戲即豁出去，拋開「偶包」反串扮女仔，當中更要「裝胸」兼不剃腳毛穿裙及高踭鞋，完全不理「教主」形象，兩位女拍檔組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）及前女團As One成員蘇皓兒（Chloe）即大讚對方專業！

Anson Lo、Heidi及Chloe主演的電影《假冒女團》將上映，Anson Lo飾演特務，為了查案混入女團比賽。Heidi就飾演女團隊長大家姐的角色，笑言與柔弱的自己很不同：「之前喺組合我係最細，通常我係follow，依家我就要惡、控制佢哋。」Chloe就演性格貪玩的娛樂記者，後來加入女團。三人首次合作，Anson Lo自爆首次在武打課堂見到Heidi好驚：「佢打側手翻pick up得好快，同埋佢唔笑個樣好有距離感。」不過相處之後就發現完全不同，Heidi更笑言有時被他們整蠱，Anson Lo即解釋：「我哋成日鏡頭後都屈佢係大家姐，但佢完全唔係。」

講到Anson Lo首次拍戲就擔正，他坦言很有壓力，但多謝監製黃永峯的賞識，他說：「一開始監製搵我時，我都講笑話真係搵我？我冇乜做戲經驗，好多謝佢畀機會新人。」今次他更大犧牲，要反串扮女仔入女團，他笑言是首次扮女仔：「着衫要着幾個layer，化妝又好多浸，仲濃妝過大家，感受到女藝人嘅辛苦。」他亦坦言今次要「裝胸」，但當時天氣熱，他又大汗，焗到心口敏感，而且又要穿裙及高踭鞋，為了劇情更不剃毛，他笑言：「係好大嘅突破，大家用咗浮誇方法演，暫時呢個係我最盡嘅底線。」兩女戥他辛苦，又大讚他為拍戲完全沒有偶像包袱！

而講到Anson Lo身為「教主」有眾多「教徒」，問到兩女與他合作可有壓力？她們一開始笑言不可以掂對方，隨即坦言跟對方合作沒有壓力，Heidi表示：「因為都係專業工作，如果有身體接觸都係符合劇情，不過我哋有大飽眼福，有一場幾精彩！」

至於講到今次融入女團，Anson Lo表示最大分別是感受到準備時間較長，因為女生需要較多時間化妝，又笑言不覺女生特別嘈，反而一班MIRROR兄弟都很嘈：「因為佢哋好鍾意打機，好激動，每人喺化妝室都各自嘈，例如Jer高聲吶喊唱歌，姜濤突然播歌。」

至於兩女本身是女團出身，坦言都有想起之前組團的日子，Heidi笑言：「以前我哋5個女仔搭一架保姆車輪流送返屋企，最後返屋企永遠係我，等成兩個鐘。」Chloe亦笑言：「之前我哋公司排舞室有部電視望實我哋一定要排舞，同埋望住我哋一定要跑10K（10公里），所以解散咗之後我冇再跑過步。」

盧瀚霆 （Anson Lo）

服裝：Stella McCartney

造型：PIPA Creative

李靜儀（Heidi）

化妝：Kayte Fung

髮型：Calvin Tsoi@HAiR

蘇皓兒（Chloe ）

髮型：Al Leung

化妝：Deep Choi