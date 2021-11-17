古天樂張智霖刮雙《風暴》撞到應　隨時拖累票房！

影帝古天樂及張智霖（Chilam）主演的兩部電影《暗殺風暴》及《Ｇ風暴》（內地譯名：《反貪風暴5》）將於下月（12月）上映，雖然不是同日公映，但演員陣容、戲名、查案題材及內地海報出現「4撞」，不少網民都大呼混亂，尤其戲名同樣有「「風暴」字眼。當中Chilam在《暗》片飾演警察，在《G風暴》則是「G4」，真的很容易令觀眾「傻傻分不清」，這個情況大有機會影響票房。

對於出現「自己打自己」的情況，Chilam表示：「電影公司會有唔同嘅諗法，演員係被動嘅，有戲上當然開心，亦希望觀眾睇得高興。至於自己打自己，我冇諗咁多，只能盡量每樣嘢都做好佢。」《暗》片導演邱禮濤亦表示：「發行和宣傳的事情，其實我也控制不來，能夠做的是好好拍電影。」

兩部作品近日各自做宣傳，《暗》片前日推出宣傳短片，當中造型最搶眼的，必然是飾演露宿者的古仔，以爛面跛腳造型登場。邱禮濤指這個角色會為觀眾帶來驚喜，而古仔早於接戲前已就造型及角色演繹方面溝通。提到古仔為藝術犧牲「靚樣」，邱禮濤大讚他專業：「古天樂係一個要演戲嘅演員，最緊要係角色有吸引佢嘅地方。」