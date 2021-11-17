荷里活BFF　麥迪文賓艾佛力同撈同煲三十年

荷里活兩大影星麥迪文（Matt Damon）和賓艾佛力（Ben Affleck）在圈中出晒名係「好兄弟」，他們未紅前已相識，至今一直維繫住深厚友情，可謂「BFF」（Best Friend Forever）嘅典範，於爭名奪利的荷里活來說絕對是難得！

他們年幼時已於美國密芝根州認識，由細玩到大！由於他們懷住同一夢想就是成為演員，所以他們一直拍住上。無論是試鏡抑底是當「老臨」（臨時演員）都孖住一齊。他們一同於棒球電影《幻夢成真》（Field of Dreams）飾演路人甲，92年他們終於在校園電影《校園糾紛》（School Ties）中「開聲」飾演小角色。直至1997年，他們一同合演勵志片《驕陽似我》（Good Will Hunting），他們更憑合寫的劇本而勇奪奧斯卡金像獎最佳原著劇本。從此一夜成名！

比麥迪文細兩歲的賓艾佛力曾於訪問中講過他們的關係。他說：「我同麥試同居，我哋喺加州威尼斯嘅海灘租屋住，試過先後有800個人過嚟留宿一齊飲醉。之後我哋洗晒啲錢搞到要住大廈。而我哋亦試過窮到冇錢交租而比人趕走。當時所有嘢都好刺激。」至於麥迪文就說：「我同佢（賓）認識35年，我哋一齊長大。我哋愛同樣嘅嘢就係演戲同製作電影。我同佢一齊成長，識咗佢成世人。我哋同一世界出身並一直保持親密嘅關係。」

他們未紅前一齊捱之餘，走紅後亦互相扶持。2018年，賓艾佛力走上人生低谷曾因酗酒而入戒療所。當時麥迪文對好友給予最大支持。每當賓佬需要他，他都總會在旁鼓勵。早前麥迪文上清談節目宣傳他們合演合編的新作《最後絕鬥》（The Last Duel）時就首度公開他們年少時的合照。照片中他們於影相亭合照，當時他們戴住同一貝殼頸鍊。他更笑言點都睇唔出相中人（他們）會有朝一日成為明星！