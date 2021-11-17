東方日報C1：張秀文影定婚照　閃嫁有米男友

「無綫咪神」張秀文宣布封盤，閃嫁拍拖1年多的金融才俊王大權（Billy）！ 準新郎找來魔術師甄澤權傳授魔術秘技，以一支玫瑰花加鑽戒求婚，搞到秀文喊住Say Yes。由於疫情關係，2人婚禮暫延至明年舉行，不過一對準新人已急不及待秘密拍婚照！

34歲前港姐張秀文樣靚身材正，憑34D導彈上圍獲封「無綫咪神」，一直不乏裙下之臣，再加上「金牌媒人」林盛斌（Bob）介紹筍盤， 力推「皮草太子爺」王大業堂弟、現年30多歲的金融才俊Billy，結果2人志趣相投一拍即合，拍拖初期已甜蜜現身馬場，不過為護愛苗，秀文鮮有再以情侶檔公開亮相，平日拍拖只局限於屋企睇電影。

暫定明年擺酒

隨住感情升溫，2人已認定對方為終身伴侶，Billy曾先後多次求婚，但事業心重的秀文婉拒，不過近期見身邊朋友陸續結婚生仔，已達盛女之齡的她不斷反思，加上難得遇上真命天子，欣賞對方從不靠父幹，踏實做生意打天下，促使秀文蠢蠢欲動加入人妻行列，故當Billy再次出擊，她終於答應！

雖然將成為豪門新抱，但她未有傳宗接代壓力，因Billy是家中大仔，還有弟弟及妹妹，故長輩早已向他們開綠燈，生B一事順其自然。一對準新人原定計劃到外地旅行結婚，惟疫情關係未能成行，希望明年疫情緩和才擺喜酒。日前他們秘密拍攝一輯充滿電影感的Pre-wedding婚照，當中有秀文躺在床上晒身材，亦有她與Billy情深對望的照片。

秀文昨日受訪時坦承婚事，但否認雙喜臨門，表示與Billy一直相處得很舒服，更爆對方一年前已求婚，令她大感意外，直至近日對方花盡心思求婚，結果被誠意打動，她說：「佢唔識講花巧嘢，又唔識浪漫，但當日佢屋企布置得好靚，又擺晒氣球，事前仲搵埋甄澤權教佢玩魔術，喺我面前變咗支玫瑰花出嚟，跟住拎隻戒指半跪求婚，搞咁多嘢好有誠意，嗰刻我冇心理準備，感動到眼濕濕。」

睇場合性感

剛與無綫續兩年合約的她表示熱愛演藝工作，婚後無意息影，未來老公亦未有施壓。貴為「咪神」的她被問成為人妻後會否封胸？她哈哈大笑說：「我已經轉型咗好耐，近期都冇行性感，總之睇場合，晚裝件件都咁性感，咁阿媽生我身材係咁都冇計。」談到Bob為她覓得Mr.Right，她笑言：「佢依家好囂張，不過真係好多謝佢，有諗過送一份大禮，就係包佢一家人去旅行， 但都要等過咗疫情，通番關先送得出。」

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