仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心副址開幕典禮

【營業資訊】仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心副址日前舉行開幕典禮，由社會福利署荃灣及葵青區馬秀貞福利專員及周大福慈善基金主席鄭家成先生主持開幕，並在仁濟醫院董事局主席黃楚淇女士及社會服務委員會主席孫蔡吐媚女士陪同下一同主持揭幕儀式。

仁濟醫院一向本着「仁者存心、濟世利眾」的宗旨，為本港市民提供多元化的優質服務，本院的服務內容包括醫療、教育、社會服務、慈善關顧工作等。多年來因得到社會各界的支持，各項服務均能夠得到持續的發展。

「仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心」承蒙「周大福慈善基金」於2015年撥款約500萬元資助成立，旨在為六歲以下有特殊需要兒童提供專業治療、個別或小組綜合訓練，亦為家長提供社工輔導和親子技巧專業指導，更為經濟有困難家庭提供學費資助。在過往六年，中心以自負盈虧形式服務超過750名有特殊需要兒童及其家庭。

由於中心服務廣受社會人士及家長歡迎，為使更多有特殊需要兒童及家庭受惠，中心遂於2019年8月起於荃灣的華懋荃灣廣場1408-1409室成立副址擴展服務。副址除增加自費訓練服務名額和心理學家評估服務名額，亦於2020年10月開始獲社會福利署認可承辦政府資助服務 (TSP) 共6個名額，同時繼續推行由周大福慈善基金捐助的「學費減免資助計劃」，支援經濟有困難家庭。另外，副址亦支援本院政府資助服務 (OPRS) 訓練場地的提供。

個案分享：

恩仔(化名)約兩歲都不太懂說話，又會用頭撞牆，被多間幼稚園拒絕入學，其媽媽懷着焦慮不安的心情到「鄭裕彤兒童成長發展中心」尋求服務，中心社工即時建議他的媽媽申請衞生署兒童體能智力測驗中心 (CAC) 之評估服務。兩個月後，恩仔成功申請輪候政府評估服務，唯排期評估預計時間為1年零3個月。由於恩仔情況急需協助，再加上有經濟困難，中心很快便批核學費減免資助予恩仔，為他即時提供合適的治療及訓練。中心的治療師及特殊幼兒老師亦為恩仔編寫了一份全面能力報告，專業報告有助反映恩仔的弱能情況。社工建議恩仔媽媽向兒童體能智力測驗中心提交報告及申請加快評估。最後，恩仔只需排6個月便可進行評估，比原本時間大大縮短了9個月。另一方面，由於中心提供的免費訓練令恩仔得到專業人士的及早介入，相信由輪候評估至得到訓練，共減少了兩年的輪候時間。

仁濟醫院董事局主席黃楚淇表示︰「『周大福慈善基金』是由鄭裕彤博士及其家族成員創立的私人基金會，致力支持慈善公益項目，為有需要的群體提供支援。本人代表仁濟醫院董事局再次多謝基金的支持設立「鄭裕彤兒童成長發展中心」，協助幼童把握黃金治療和訓練期，產生正面的改變；感恩有這筆捐款作起動資金，讓中心支撐自負營虧及持續營運服務，甚至成立副址，使服務得以傳承至今。」

有關仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心

仁濟醫院鄭裕彤兒童成長發展中心是仁濟醫院屬下的一間自負盈虧、以非牟利形式提供多元化專業服務的單位，於2015年由周大福慈善基金撥款成立。旨在為六歲以下有特殊需要兒童提供專業治療、個別或小組訓練，並為家長提供輔導和親子技巧。除家長在政府資助服務之外，提供一個優質的服務選擇，更為經濟有困難的家庭提供學費資助。為使六歲以下有特殊需要兒童在黃金訓練期及早得到訓練，中心提多元化的服務類型，以切合

不同家庭需要，包括：

1.自費訓練服務：言語治療、職業治療、物理治療、特殊幼兒老師綜合訓練，及心理學家服務。

2.承辦政府資助服務：為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼項目(TSP)。

3.學費減免資助計劃：由周大福慈善基金資助，為有經濟困難的家庭提供學費減免訓練服務。

地址：荃灣石圍角邨石芳樓227-228號地下

副址：荃灣青山道455-457號華懋荃灣廣場1408-1409室

電話：3956 5771

傳真：3956 5773

電郵：cyt@ychss.org.hk