《蜘蛛俠：不戰無歸》新預告公開　粉絲投訴未見兩代蜘蛛俠

由漫威與索尼聯合製作的「蜘蛛俠」系列第3集《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）即將於下月15日上映，而新預告片已於今日舉行的《蜘蛛俠》粉絲活動上公開。雖然一眾粉絲最期待的「蜘蛛俠三代同堂」畫面沒有出現，但五大奸角「八爪魚博士」、「綠魔」、「沙人」、「蜥蜴人」及「電魔」於今次預告中一次過「晒冷」！

由於今集有「奇異博士」助陣，他施法術引發多元宇宙，令到「五大奸王」同時出現。至於盛傳將會出現的三代蜘蛛俠最終沒有在預告中現身。有好多粉絲睇完預告後留言大表失望，其中有粉絲留言說：「希望杜比、安德魯（兩代蜘蛛俠）最終唔會只係喺套戲嘅彩蛋中出現。」不過亦有粉絲指預告中出現「沙人」在棚架中力戰蜘蛛俠的一場似是上周網上外洩「三代蜘蛛俠」花絮照中的佈景。亦有粉絲抽絲剝繭，指棚架打鬥鏡頭出現的蜘蛛俠戰衣LOGO似是安德魯版本的LOGO而非Tom。

雖然一眾粉絲期待「蜘蛛俠三代同堂」，但「第二代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）前日上電視節目訪問時強調自己沒有參演，他說：「我喜歡蜘蛛俠，一直都喜歡，我好榮幸能扮演這角色。我愛Tom Holland以及導演等人對部戲所做的付出，我和你們一樣非常期待看他們在第三集的表現。」