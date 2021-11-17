陳偉霆新歡舊愛又同場　黑仔Baby孖何穗撞色撞到應

昨晚（16號）喺三亞海邊舉行時尚盛典，內地當紅女星、小生傾巢而出，齊齊吹住海風行紅地氈，出嚟鬥靚、鬥性感嘅，就係啱啱喺深圳時尚活動度，同前度陳偉霆「世紀同台」嘅Angelababy，點知嚟到三亞嘅沙灘，陳偉霆（William）現任緋聞超模女友何穗都喺同一場合，好衰唔衰仲着埋同一粉色系列嘅晚裝，不過Angelababy係露白滑玉背，而擁有逆天長腿嘅新任「William嫂」就揀咗高衩長裙，行完紅地氈，仲坐喺石堆上扮美人魚，唯一慶幸是個沙灘夠晒大，相信佢哋時運高未撞到，否則就尷尬喇。

除Angelababy同何穗同場夠埋話題性外，同場仲有索爆嘅迪麗熱巴，不過今次熱巴畀人個感覺好「Big」，唔係話佢肥得滯，身形好「Big」，而係佢個湯碗胸「逼」咗條可以「夾死蟻」嘅事業線出嚟，加上佢迷人嘅笑容，真係好靚女，而佢心情大好，行梗catwalk時仲玩即影即有相機，行完騷又可以坐喺車尾飲椰青，想抖一陣時，又可以坐吓車或者瞓喺沙灘度，真係爽爆。

跟迪麗熱巴同屬新疆美女嘅仲有熱依扎，行紅地氈時，佢明明係短頭髮，點知行完騷後，佢突然「髮再生」變番長頭髮，不過佢啲頭髮係長係短都唔係重點，因為佢除咗件西裝褸，只着黑色bra Top嘅佢，青春逼人，一啲都唔似係生咗BB嘅媽媽。

同場仲有周冬雨，雖然佢係遠近馳名嘅iPad胸，但平胸一樣係胸，都有權利去露，所以佢唔怕畀人笑佢細，擔咗張櫈去海邊坐低，閉住目釋放佢個專屬「飛機場」出嚟吹吓風、曬吓太陽。

一眾女星爭妍鬥艷，當然賞心悅目，但啲頂流小生亦以「奇招」吸睛，好似李現咁，佢Chok到爆嘅樣確係型，不過佢嘅時尚觸覺實在走得太前太前，西裝外孭住件似降落傘嘅長吊帶金羽絨，令人費解。型男王嘉爾着上橙紅色西裝亦好無敵，大收「萬綠叢中一點紅」嘅效果，最攞命係佢真空上陣，胸前條鏈住吊住隻手錶，潮到素人都追唔到。