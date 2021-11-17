聯名紀念Tee　重溫Oasis傳奇演唱會

英國搖滾傳奇樂隊Oasis雖早於2009年解散，但仍在新世代樂壇造成深遠影響。繼去年官方釋出Demo、發起活動、重製《（What's the Story）Morning Glory ?》紀念套組，早前更推出紀錄片《Oasis Knebworth 1996》，並與日本時尚品牌ADAM ET ROPÉ合作推出一系列新款紀念Tee。

相信一眾資深樂迷都對Oasis當年（1996年8月10~11日）舉辦的Knebworth演唱會印象難忘，事關一連兩日的演唱會一共吸引超過25萬人到場支持，更創下開賣日演唱會飛瞬間售罄和超過2%英國人口加入搶票行列等紀錄。這一切一切，至今依然是英國搖滾史上最傳奇熱話。今回推出的黑白兩色紀念Tee，靈感便來自此傳奇演唱會的兩款海報，無論是弟弟主唱Liam Gallagher的投入演唱，抑或兄長Noel Gallagher的彈結他甫士，都一一出現在Tee上。看着看着「記憶就返晒嚟」，如果着埋上身睇紀錄片，感覺應該更似回到那個輝煌的英倫搖滾年代吧！