星級煮意︱譚俊彥黎諾懿廚神上身　肥媽6號教你煮平啲

繽FUN星網節目《星級煮意》觀眾反應熱烈，新一輯即將推出，繼續向圈中名人、紅星廣發英雄帖，親身上陣入廚顯身手，上至西餐、聖誕甜品到賀年菜式也一應俱全。

頭炮邀得4位圈中男、女廚神展示廚藝，包括近日與韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰「456」撞樣的譚俊彥（Shaun），於自家餐廳教大家煮西式料理。即將再做爸爸的黎諾懿示範一系列補身菜式，一眾準備「造人」的夫婦，如跟着來做，分分鐘一擊即中！人母羅敏莊除親身製作收身菜式，還找來精靈到爆的女兒陳禛，孖住甜品導師及閨蜜落手落腳整聖誕餅，絕對有得玩有得睇兼有得食。至於《食平D》肥媽（Maria Cordero）與契仔陸浩明（6號），平時於無綫煮食節目見得多，雖然暫時未見到二人火花四濺場面，但他們將在《星級煮意》登場露兩手，還會傳授如何以最平價錢，製作到最出色賀年菜。

打頭陣的Shaun經營餐廳3年，平時更會親力親為為客人下廚，今次於節目精心炮製3道菜式，第一道便是最拿手的「煎牛扒」，由落鑊溫度到時間控制，Shaun也要求嚴格，處理得恰到好處，絕對做到外脆內淋的至高境界。原來Shaun從小入讀寄宿學校，所以年紀輕輕已很獨立，再加上同住的外婆乃廚藝高手，也承傳了她的廚藝，Shaun說：「由細食婆婆煮嘅家鄉上海菜，到佢過身後，我決定要煮番婆婆嘅味道出嚟，所以婆婆絕對係我廚藝嘅啟蒙老師，呢10幾年我成日喺廚房鑽研，都叫做煮到佢8成功力。」

談到其餐廳主打的慢煮牛扒和熟成牛肉，還特別從外國訂造一個專門放牛肉的溫度櫃，以確保牛肉處於最佳狀態，更說：「我哋仲有自己嘅器材為牛肉熟成，呢方面我哋要求幾高，同埋近年都嘗試喺西班牙引入唔同嘅新鮮食材，希望可以用一個合理嘅價錢，為食客提供一個高質嘅餐飲體驗。」

新一輯《星級煮意》第一集將於本周五（19日）推出，逢星期五都有不同教「煮」為你炮製簡單又易學的佳餚，萬勿錯過。