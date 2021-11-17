徐若瑄直擊入手術室　憔悴自拍令人憂心

台灣女星徐若瑄與新加坡富商老公李雲峰婚後誕下囝囝Dalton，雖然已一子之母，但未有放棄演藝事業，事業家庭兩兼顧，未知係咪太操勞，近年身體頻密出現毛病，繼之前嚴重胃酸倒流、慢性鼻炎曾一度誤以為患上鼻咽癌。

近日身體又出現狀況，徐若瑄突然喺社交網上載多張身在新加坡伊麗莎白醫院嘅住院相，透露入院接受手術。相中見佢瞓喺病床自拍，雖然戴上口罩，但仍睇得出面露憔悴，與女醫生合照留影，並答謝對方：「只是想紀錄我勇敢的一天，謝謝我溫柔的醫生。Thank You so much Dr Chee.」自命「鋼鐵V」唔怕辛苦嘅佢，着上「鐵甲奇俠」公仔襪（台灣譯名：鋼鐵人），為自己打氣。雖然未有透露發生咩事，唔少圈中好友留言慰問，包括林心如、魏如萱等，大批網民紛紛留言祝佢早日康復。

日前，徐若瑄晒出與媽媽唱卡拉OK片段，依偎對方懷裏突然落淚，留言謂：「昨天忽然之間⋯在媽咪身邊，覺得自己永遠長不大可以耍賴耍任性脆弱，在媽咪身邊，覺得自己不用逞強勇敢可以哭的像個小孩，不在媽咪身邊，我希望她可以照顧好自己的健康，一直開開心心健健康康。」