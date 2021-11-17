【簡潔生活學】11月了你還未換季？

踏入11月，日間氣溫仍然有攝氏24、25度，不過早晚偏涼，需要披上外套保暖。衣櫃也是時候整理「換季」了。大家還未動手？不如跟我幾個簡單步驟為衣櫃進行「斷捨離」吧！

1. 首先將夏季衣服全部取出，放在床上逐一檢視，若今個夏季沒有穿過，請放進一個箱子內，為甚麼？因為先篩選好沒有穿着和不合身的衣服，不會再次塞進衣櫃深處，年覆年，那件衣服只會霸佔空間，不如先處置好，只留下常穿的衣服吧。

2. 夏季衣物已經篩選好，維持數量，清潔摺疊好便可收進衣櫃，若空間有限，可以用真空袋收好，位置可選擇衣櫃較高或較深處，建議保留一兩件夏季衣服，當氣溫突變時，也有衣服可替換。

3. 冬天衣服取出後，同樣可以先篩選一下，部分若已經不合身或者過時， 可放在上面提到的箱子裏面， 之後再作安排。

4. 檢視一下冬天衣物數量，新一季有可能會添置新衫，所以要保持「一入必有一出」不浪費不亂買的原則。

5. 衣物要放在比較容易取得的地方，例如衣櫃前方以及腰間位置，千萬不要將夏季和冬季的衣服混合擺放，否則取衣服時找不到所需，誤以為沒有衣服可穿，便會再買，等如浪費金錢。

6. 香港不會下雪的，就算寒流襲港可能也只有一星期，不要急着買大褸或羽絨，可利用「洋葱式」層疊穿法保暖，衡量所需再購買，以免造成浪費。

7. 最後處理那個摒棄衣服的箱子，分類決定捐贈、送給朋友或是網上放售，記住，要將箱子放在當眼處，提醒自己要趕快處理，不可拖延。

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Profile：Kitty Wong

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