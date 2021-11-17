短小精悍　X96 Triplex叫價逾7千萬港元

說到遊艇規格，英尺是常用單位，不少國際性獎項在進行評審時更會以100英尺作為遊艇分類的界線。如何為有限的船身空間添加最先進的設施、功能與性能，正正是遊艇生產商需要考慮的問題。今次介紹的遊艇型號「X96 Triplex」，其誕生就是以提高100英尺以下遊艇標準為目標，型號的第一艘成品「Anvilugi」於今年建成及交付，第二艘亦在早前出售，預計2022年交付，叫價達825萬歐元，相當於7,308萬港元。

設計力求完美

由意大利遊艇品牌Extra Yachts推出的「X96 Triplex」，船長28.5米，無論在可用空間、舒適度、船上宜居性、減少消耗等各方面都力求完美。先由外觀說起，船身以複合材料製成，符合意大利船級社（RINA）標準和歐盟CE認證，並由Francesco Guida負責設計，柔和的白色表面跟深色窗戶形成鮮明對比，巨大的無縫窗戶則為室內提供了充足的自然光及視線開揚的全景景觀。

主人套房最大

室內設計方面，由意大利著名工作室Hot Lab主理，用上木材為主角，以紅棕色和沙色作點綴，再配以藍色、藍綠色、綠松石飾品，加上經典的圖案設計，成功營造出時尚、優雅又具層次感的氛圍。另外，為了提供最大化的宜居空間，遊艇的橫樑長達7.55米，令位於主甲板前方的主人套房成為同級遊艇中最大的，而船上還有4間客房，均連接浴室，總共可容納10位客人。

戶外空間寬敞

房間以外，主甲板上有個偌大客廳，配備「Ｃ」形大梳化、扶手椅、可伸縮電視等家具，予人舒適悠閒的觀感，而且推開玻璃門即可進入駕駛艙，內有大型梳化，又是一個閒聊好地方。

戶外空間寬敞是「X96 Triplex」的最大賣點，其一是設於船頭的大型日光浴區；其二是上層甲板被打造成露天起居室，內有梳化、酒吧、餐桌等等，入夜後在此聊天，邊吹海風，邊賞夜景，寫意極了！另外，船尾設有升降平台，可按需要放下或收起，方便進行水上活動。

可航行2,000海里

性能方面，「X96 Triplex」配備3台1000hp的Volvo Penta IPS引擎，可以提供17.5節的最高航速和12節的巡航速度。若保持10節的速度，可航行2,000海里，加上油缸容量與水箱容量分別為17,000升及2,400升，足夠應付遠航的需要。

規格表

船長：28.5米

船寬：7.55米

吃水：1.95米

油缸容量：17,000 升

水箱容量：2,400 升

引擎：3 × VOLVO PENTA IPS 1350 – 1000 hp

巡航速度：12節

最高航速：17.5節