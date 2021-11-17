Champagne Pairing　氣泡誘惑

能稱之為香檳的都必須要產自法國大香檳區，兼需符合嚴謹釀製工序而成才可，而呈金黃色澤又泡沫豐富細緻的香檳，更是不少人過時過節必備之物，最近就有餐廳與不同品牌香檳合作，打造令人回味的餐飲體驗。

五感體驗酒餚配

法國香檳Perrier-Jouët巴黎之花於11月27日及12月8日晚上，透過「The Art of Revealing Nature」菜單，帶大家在私人用餐空間Ocean Table，經歷一場既魅惑味蕾又撼動視覺與聽覺的多感官品味之旅。品牌請來專業攝影師Justin Hui、專業豎琴手Elam黎依藍及餐廳主廚Jaakko Sorsa，藉他們各自領域上的專業造詣喚醒巴絲打五種感官，從而重新發掘大自然的奧妙，並與之產生聯繫。全新菜單有The Sky、The Ocean、The Earth、The Forest、The Land及The Islands共6個章節，每⼀章皆以⼀道菜搭配Justin的攝影作品與Elam的配樂，再由大廚送上每一道菜，並搭配一杯Perrier-Jouët巴黎之花香檳，從清幽花香混和柑橘香氣的Perrier-Jouët Blanc de Blancs，到滿載紅果氣息及清新花香的Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2012，以平衡酸度來清新味蕾。以「「Planet Earth地球」章節為例，主廚用上耶路撒雅枝竹根部，加入忌廉和鹽烘烤至頂端微焦糖化，佐以黑婆羅門參蓉及白蘆筍，並覆上一層黑松露，最後以可食用黑螞蟻裝飾，為這道菜式寫下畫龍點睛之筆，將意念以菜餚充分展現出來，極具驚喜！

藝術感十足下午茶

位於中環大館內的英倫餐廳Statement就與法國Ruinart香檳合作，由即日起逢周四至日推出耳目一新的Lady Isadora Caine下午茶（兩位起），額外加錢歎冰凍Ruinart Blanc de Blancs香檳一杯或無限暢添飲Ruinart香檳一小時。Lady Isadora Caine其實是大館前身的香港首座裁判司署監督建造者William Caine上尉的妻子，由於她會定期舉辦下午茶會與閨密們享受午後悠閒時光，為了向這位有品味的淑女致敬而命名之。全新下午茶有多款糅合中西特色的美食，包括牛柳粒、照燒雞肉饅頭、英式迷你三文治、鴛鴦慕斯配咖啡脆脆、紅豆椰子撻、黑芝麻豆腐芝士蛋糕、花生醬鹽味焦糖鬆餅、經典英式鬆餅等，以充滿藝術感的螺旋形銀色下午茶架盛載，巧妙地演繹香檳酒瓶標誌性外形之餘，綴有造型活潑生動的可食用蝴蝶，活感十足。