兄弟爭視帝！張振朗譚俊彥你推我讓

張振朗、譚俊彥、蔡潔、賴慰玲等今日（17日）在西九龍中心為無綫台慶劇《拳王》宣傳。張振朗為角色練出一身爆肌，他笑說：「依家冇晒，變番正常人嘅肌肉，咁強悍嘅狀態可能一生人得一次，有啲驚，下次試吓其他，可能做吓變態殺手。」譚俊彥則說：「減肥增磅都好難，見佢要飲「雞水」增磅都好心痛，咁谷法好傷。」

張振朗與譚俊彥因合作劇集《包青天再起風雲》而成為好友，譚俊彥直言答應客串演出《拳王》全因為張振朗，他說：「劇中做佢阿哥，為咗影劇中一張拳王嘅相畀張振朗睇，用咗半年時間減咗15磅，嗰陣拍緊《換命真相》，好多人都問我點解咁瘦，係咪有病，就係為咗畀張振朗呢張相，但係當時就唔可以講。」張振朗表示：「好感動，一望見張相自己就嚟料，好多謝佢做我阿哥，為咗一場拳賽操咗半年。」

張振朗與譚俊彥在台上作1分鐘拳賽，雖然被黎耀祥在視像中取笑：「好緊湊，點數都好接近，兩個都好流。」但兩人隨後將有機會在台慶頒獎禮「視帝」正面交鋒，兩人對爭逐視帝卻你推我讓，相當有禮，譚俊彥笑說：「邊有得爭，佢吖嘛。」振朗笑則說：「我睇好你喎。」問到兩人好像不存在競爭？譚俊彥笑說：「真係冇乜，獎項我哋都控制唔到，平常心。」