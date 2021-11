藝人梁靖琪(Toby)昨日(16日)與老公Jon齊齊以情侶裝出動拍拖,甜蜜非常,已育有一名兒子Roman的他們,上月宣布再有喜,今日她更於兒子的社交平台發放消息,指今胎同樣都是佗「仔」,換言之,Roman快將有個弟弟。Toby以英文代Roman留言:「Everyone's wondering if i'm going to have a younger brother or sister......someone to play with me,to fight with me,to grow up with me:細佬-I 'can't want to meet you!(大家都期待我將會有弟弟或妹妹......有人陪我玩,陪我打架,陪我一起成長,細佬,我等不及待要見你了。)」Toby更上載了腹中塊肉的超聲波相片,而好姊妹佘詩曼亦開心留言:「Welcome dee dee!」