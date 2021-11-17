親民價玩Disney+　4K TV有HDR仲有Soundbar﹖

Disney+正式在香港啟播，並兼容大部分智能電視，一時之間電視市場又熱鬧起來。TCL P725系列是近期比較抵玩的4K Android TV，平平哋就有齊Dolby Atmos、Dolby Vision、HDR 10、MEMC運動估計和運動補償等高階電視技術。今次實測當中的50吋版本，睇吓表現對唔對辦！

外觀簡約 顏色飽和

TCL P725備有43吋、50吋、55吋、65吋及75吋多個尺寸，全線解像度3,840x2,160，對比度5000:1，並統一採用銀色無邊框設計，機身最薄只有86mm，配合兩邊V形腳架，外觀簡約而不失氣派。它內置AiPQ Engine及四核心處理器，能夠實時優化視聽效果，同時通過HDR技術逐幀增強色調及燈光陰影。實測4K視訊，顏色飽和自然，味精感不強，而且可視角度高，側面看只有少許變淡，正面看效果尤佳。黑位則偏向平實，雖然沒有同廠miniLED型號令人驚艷，但平價機來說絕對收貨。

自然升頻 內置Soundbar

針對動態畫面，此機通過MEMC技術為低幀率畫面增加運動補償的幀率，最高可提升至60fps的顯示幀率，用來睇波或動作片分外流暢。音色方面，當電視偵測到對應訊源時會自動開啟Dolby Atmos，並配備迷你Soundbar，輸出功率達2 x 9.5W，聲音響亮低音不俗，惟環繞聲不算明顯，想強化就要經Digital Audio Out介面外接喇叭了。

原生Android 語音操作

一如同廠智能電視，它原生預載Android TV系統，一系列視頻App如Netflix、Amazon Prime Video、YouTube、自家TCL頻道亦已預載其中，亦可安裝港版Disney+，全面照顧煲劇需要。特別一提，此機還支援免提語音控制2.0，通過簡單語音指令便可切換頻道或設置提醒，連遙控都唔使用，方便！

同場加映︰免費睇Apple TV+

Disney+開播，Apple TV+亦有新搞作。LG宣布即日起全球80個國家和地區的LG智能電視用家可於首3個月免費體驗Apple TV+。此優惠適用於所有於2016年至2021年推出的8K 和 4K LG智能電視，以及於2022年2月13日前註冊並登記Apple TV+優惠的LG 電視用家。用戶只需跟從LG Content Store上的指示，或於LG電視的主頁面上點選Apple TV+的廣告欄即可獲取此優惠。