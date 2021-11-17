胡鴻鈞自認同張智霖冇得比：我都有自知之明

藝人胡鴻鈞（Hubert）、何依婷等人於將軍澳電視城出席《十月初五的月光》宣傳活動，其中兩人聯同羅天宇一同表演合唱主題曲《祝君好》。而今日正值海俊傑生日，石修亦將生日，故台上為他們驚喜慶生。講到劇集即將出街，依婷表示：「好開心，台前幕後付出咗好多，自己都好期待。（首次擔正做女主角，仲要台慶劇會緊張？）開心多過緊張，希望大家會鍾意。」問到可擔心外界將他們與舊版本比較？她坦言：「我冇諗咁多，如果要比較都冇辦法阻止，但呢個係20年後再拍，劇情都有唔同，希望將經典帶畀年輕一代可以睇到。」

Hubert就不怕比較：「因為大家已經比較緊，我都覺得理所當然，呢個係經典劇集，但戥依婷開心，大家讚佢外表甜美，但對我就好壞參半，話同張智霖冇得比，我自己都覺嘅。（唔開心？）冇呀，我都有自知之明，不過希望大家感受到自己都花心機、時間演繹，畀角色新生命。（監製讚你冇比下去？）估唔到監製會咁讚我，拍嗰陣其實佢好少讚我，可能佢想我保持謙虛嘅心態，好開心佢畀我正面評論，希望唔會令佢失望，知佢當初選角都有壓力。」

講到依婷繼《星空下的仁醫》後，連續兩套劇出街，她就表示兩個角色性格不同，一個溫柔、一個任性。問到可有信心衝擊視后？她坦言：「呢個好遙遠，冇諗咁多，希望可以睇番自己有咩進步嘅地方，我就睇好李佳芯或者林夏薇。」Hubert亦分享經歷：「當年我《降魔的》係戲份重嘅角色，又係台慶劇，都冇諗咁多，點知效果幾好，多咗人認識我。（你有冇想衝擊視帝？）我話要衝擊視后㗎嘛，哈哈。」依婷即改口謂今年睇好Hubert攞視后，笑言讓他攞視后，隨後Hubert正經坦言：「對於影視獎項我抱參加party嘅心態。」