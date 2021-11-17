楊丞琳出道21年　從可愛教主到人妻靚樣逐個捉

台灣女星楊丞琳在2000年，以女團「4 in Love」出道，2005年演出電視劇《惡魔在身邊》而走紅，直到今日成為了天后級的知名藝人，付出了不少努力。今日（17日）是她入行21周年，為了紀念這個大日子，她剪輯了一段由出至今的不同時期的片段，記載她多年來的經歷和轉變。

見她初出道是一臉稚氣，期間經歷過多次形象上不同的轉變，由「可愛教主」到「水母頭」一度成為了她的經典，至今更成為了人妻，印記了她多年的成長路，她表示：「今天是我出道滿21周年的紀念日，而我卻詞窮了，除了感謝，真的就是感謝。這麼多年來，何其幸運，有你們這些強而有力的後盾，給予我百分之百的支持和鼓勵。未來我依然會用作品回饋大家的愛！別忘了我們的約定，過好自己的生活，再來關心我，你們的人生一定有比我更重要的人事物。因為一人一句楊丞琳，青春喚醒計劃的活動，讓我看到許多人寫下的故事，很感人，很真摯。能夠帶給你們一點點的幸福，我都會感到無比的快樂。Luv u all（愛你們）！出道紀念日Happy（開心）。」網友大讚她由出道至今沒有太大的變化，即使已成為人妻但卻歲月不留痕，令人羨慕。