陳嘉慧教追女神秘笈　杜穎珊最憎認叻男

J2台節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》明晚及後晚（18及19日）播出的兩集，請來《醫醫，我不想再病了》的「陳姑娘」陳嘉慧（Erica）、以及有「Outdoor女神」之稱的杜穎珊（Sandy）任嘉賓，本周有幸「追求」女神的主持分別為施焯日（Arthur）及林正峰。

出名怕醜的Arthur，「追求」Erica過程中可謂困難重重，首先是Erica甫接電話即反問：「邊個Arthur？」當其讀出首個爛Gag餸名「肝腸寸斷烤多士」時，Erica第一反應竟是「無感」，令Arthur大感挫敗。Erica之後更來個大反擊，不但教Arthur如何增加「男友力」及以日文追女仔，又指Arthur與甜品一樣咁甜，進擊得Arthur呆立當場。

至於Sandy則與其他女嘉賓一樣，對於爛Gag餸名相當有反應，有時候甚至林正峰還未開始搞Gag她已笑定先，尤其聽到「Control me very骨」時，更是笑至瞇起雙眼，相當可愛。Sandy還大方透露高峰期有十名異性飯腳，皆因她覺得每個朋友都能夠有發展空間；不過喜歡謙厚男的Sandy，對於「認叻男」零好感，阿峰聽畢即臉露難色，令人懷疑他的謙厚沉實度，場面搞笑。

是集大廚保哥繼續發揮驚人功力，除了教大家如何將「魚肉腸」變成鵝肝醬咁好味，及煎帶子的秘訣外，更簡單地以香辣薯片、蜜糖及芝麻，炮製出五星級美食—燈影薯片，不但賣相帶來視覺衝擊，味道亦令Sandy十分滿意。