平塚奈菜有「下町之瑪麗蓮夢露」之稱。（互聯網）

瑪麗蓮夢露係一代性感經典，一顰一笑及曼妙體態皆顛倒眾生，至今依然令人念念不忘！而喺日本寫真界亦有位夢露，佢就係平塚奈菜，雖然佢嘅美貌比唔上正牌夢露，但係身材之美絕對令人難忘！

魅力激增

日本寫真界有好多女優雖然已經年過30歲，但係狀態依然像少女，美貌同身材都Keep得相當好，好似今年39歲嘅熊田曜子、36歲嘅山崎真實咁，絕對唔會比後生女遜色，而今日同大家見面嘅平塚奈菜亦係一位30歲過後魅力激增嘅女優！

佢出道已經有段日子，以前塊面又闊又圓，而且身材亦有帶肥腫，經過一番努力收身之後，身材唔單止弗咗，個樣仲靚咗又後生咗，完全睇唔出已經年屆36歲。提到身材，真係不得不讚，體態纖巧而健美，上圍仲有一對G奶脹卜卜又飽滿堅挺，美股渾圓且上翹，唔怪得之佢被稱為「下町之瑪麗蓮夢露」喇！

親子演出？

奈菜唔係一出道就拍寫真，初踏足藝能界時係為一個叫做《國王的早午餐》嘅電視節目擔任採訪員，一做就做咗兩年。另一方面，佢亦積極參與舞台劇演出，更曾經因為忙於演舞台劇，搞到要暫別寫真界兩年，近期演出嘅作品包括《學園探偵薔薇戰士之薔薇戰士誕生》。

最近奈菜雖然忙於出席各大小攝影會活動，但係亦不忘推出最新寫真DVD作品《彼女の危險なアネキ》，繼續將其索到爆燈嘅身材騷畀大家睇。佢經常都會拖埋個小朋友一齊拍片，不過大家唔好諗錯隔籬，個小朋友其實係佢嘅姨甥仔，奈菜錫到佢不得了，成日帶佢四圍去吃喝玩樂，順道拍片娛樂吓大家，唔知係咪因為成日同小朋友玩，所以奈菜個樣都後生咗好多呢？

平塚奈菜經常都會出席攝影會，之後就會將花絮同靚相上載到社交網同大家分享，另外佢仲成日自拍性感照畀大家欣賞，真係大飽眼福！

Profile

年齡：36歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-24-35