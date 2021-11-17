冇夢想同條鹹魚有乜分別？陳卓賢有張「to-do list」追夢

人氣男圑MIRROR成員陳卓賢(Ian)首次擔任銀行理財服務代言人，他表示：「平時較少接觸呢方面嘅知識，我好鍾意安排到個schedule好密、好忙，因為想喺有限嘅時間內做到更多嘅事。」予人感覺深思熟慮的Ian，化身成知性型男生，既打排球及籃球又自彈自唱，談及分享人生體會，他說：「我哋每日都會有好多嘢想做，以我為例，不同嘅階段都有唔同嘅追求，以前熱愛排球，就盡全力去訓練，依家鍾意音樂，就瞓身去追夢，儲儲埋埋就變成咗一張好長嘅to-do list。」

拍攝過程中，他除了大展球技及音樂才華外，更有哥基犬做對手戲，而他即被可愛小狗融化：「我都有養狗，同樣都係哥基嚟，雖然今次呢位拍檔多數都只係聽佢主人嘅話，但其實佢都好好戲，好多拍攝要求都做到，玩吓玩吓不自覺地我就投射咗佢係我嘅狗仔。所以今次拍攝我喺片場玩得真係好開心。」問及到今年聖誕可會準備禮物送給隊友？他說：「可能會買食物送畀咁多位隊友，但當然會留意有咩消費優惠同獎賞，咁就可以喺買禮物同時，順便賺多啲獎賞，然後又可以買更多禮物獎賞自己。」