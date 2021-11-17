曾有電影對白問：「一噸乳房有幾多對？」呢個問題的確引嚟唔少男士苦思。不過依家終於有答案喇！事關早前有4位日本寫真女優將對巨型車頭燈磅吓有幾重，保證絕對足秤！

四女秤一秤

今年3月爆乳寫真女優Momose Momo（ももせもも）拍片秤巨乳，結果秤出佢對51K巨乳足足重達10.4公斤，絕對係分量十足呀！當然佢擁有一對K Cup爆乳，重量自然有番咁上下，至於相對較「正常」乳量嘅寫真女優，佢哋對車頭燈又有幾重呢？

早前寫真女優團體「Sherbet」嘅4位成員，分別係36G嘅清瀨汐希、35G嘅橋本梨菜、37I嘅青山光以及31C嘅河路由希子，佢哋喺YouTube官方頻道齊齊捧起美乳秤一秤，結果清瀨汐希及橋本梨菜嘅一對G奶分別係1.8公斤及3.6公斤、青山光就有3公斤，而河路由希子嘅C奶則只有1.3公斤。相信大家睇到結果之後可能會覺得奇怪，就係汐希及梨菜同屬G奶，但係點解兩者嘅重量卻相差咁多呢？真係估佢唔到！

布甸奶推出寫真終章

提起日本寫真女優團體「Sherbet」，原本有5個成員，但係點解家陣只得4個成員呢？原來其中一位成員就係今年27歲嘅犬童美乃梨，擁有一對35G美巨乳，外號「布甸奶」，早前宣布將於今年底引退，連同所有女團活動及寫真活動都會即時停止，令唔少男士都覺得可惜。

可能大家會問年底至引退，點解咁早就停止所有活動呢？原因係佢最近忙於推出寫真生涯最後一本寫真集，早前更喺眾籌網站Campfire成功籌集超過120萬日圓資金。美乃梨早喺2011年出道，以清純巨乳形象示人，後來變身成為健美達人，更喺健美比賽獲得唔少獎項，以健美及火辣身材成為寫真界紅人。

出軌令婚姻更幸福？

已婚男女出軌，竟然有助改善婚姻關係？唔係啩！早前英國偷情網站Illicit Encounters進行一項調查，共訪問超過2千名出軌男女，當中77％受訪者表示出軌令佢哋嘅婚姻生活有改善，夫妻關係幸福度仲提升唔少添！調查負責人Jessica Leoni坦言對調查結果並唔意外，佢認為出軌原因，在於想分散因伴侶所帶嚟嘅不快感，卻同時又唔想破壞婚姻關係，而出軌正好滿足到佢哋嘅需要，同時亦會變得更包容對方，幸福度自然得到提升。不過有趣嘅係，該調查同時問到呢班認為婚姻有改善嘅出軌男女，當佢哋得知另一半亦有出軌時會有咩反應？結果有高達94％表示會大發雷霆，真係夠晒諷刺！