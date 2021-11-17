林俊傑孖Gentle Bones合作　夢想成真！

新加坡兩大音樂才子林俊傑（JJ）和Gentle Bones早前在社交網互發邀請貼文，最終撮成合作機會，將於11月19日聯手推出英語單曲《At Least I Had You》，望用歌聲和世界共同語言，陪伴世界各地每個正在經歷艱辛時刻的樂迷，點燃生命希望。

林俊傑對於和Gentle Bones合作感覺如「美夢成真」：「我聽了他的幾首demo後瞬間被圈粉，立刻告訴我的同事，我真的很喜歡他的音樂。」而Gentle Bones亦覺得是美事：「JJ是我生命中的英雄之一，一直以來，我是他超級粉絲，他的作品一直都很前衞，他真的很有才。聽到他願意合作的當下，我其實滿不敢相信的。直到開始錄音，從耳機聽到陪伴着我一起成長的歌聲，出現在自己的歌中，感覺很奇妙。」

兩人在初次見面的會議中，僅於5小時內完成創作和錄製工作，回想首次與JJ創作的過程，Gentle Bones笑說：「創作的過程非常順利。JJ很暖，對於我提的意見也保持很開放的態度，寫歌對JJ而言是一件很自然的事。」JJ也說：「過程很好玩，我們一起嘗試不同可能性，討論如何能寫出一首屬於我們兩個的歌。我很開心成品很棒。」