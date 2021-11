台灣天后蕭亞軒(Elva)今年年初被愛犬咬傷,面部重創留有疤痕,停工至今仍復工無期。今日(17日)係佢出道22周年紀念日,佢喺社交網大晒自拍靚相,並留言多謝粉絲們多年來嘅支持:「Happy 22 years. Thank you all for all these years. Have faith.(22周年快樂,這麼多年謝謝大家,有信心。)」相中見佢心情大靚,掩半面嘟嘴,隔空向粉絲送飛吻。其實佢之前都有晒相派福利贈,着上長Tee大玩「下半身失蹤」勁騷長腿,更有粉絲留意到佢「失守」腿張開,露出喱士花紋底褲,仲借用佢上一張大碟名,笑指:「看到《赤裸真相》」。