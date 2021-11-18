【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十四庚午土危日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：結網、裁衣、修廁

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

近墨者黑！宜主動疏遠散播負能量的人。

金牛座

與人相處要互相尊重，別試圖操控對方。

雙子座

有一心多用的能力，但要好好分配時間。

巨蟹座

在愛情上頗有競爭力，肯付出就會有回報。

獅子座

春風滿面，換個新形象，有助提升人緣運。

處女座

被人事問題纏擾，心情鬱悶，長嗟短嘆。

天秤座

待人接物疏爽一點，可給事業提供額外助力。

天蠍座

抽空跟家人朋友聚聚，有助身心恢復元氣。

人馬座

工作順利，表現獲公司上下認可，喜上眉梢。

山羊座

受負能量影響， 看甚麼都不順眼，怨氣甚大。

水瓶座

花錢不能太隨意，以免出現入不敷支的困局。

雙魚座

個人力量有限，不應拒絕身邊人的善意幫忙。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 人氣差

鼠

是日沖煞，固執己見是運氣下滑的主因。

牛

壓力大，情緒不穩，易與人發生口角。

虎

貴人運強，財運受帶挈，收入明顯上升。

兔

財運欠佳，投資易失利，必須提高警覺。

龍

工作運強，不費吹灰之力已能達成目標。

蛇

多留意身邊的異性，有望遇到心儀對象。

馬

愛面子又固執，有可能被人欺騙和利用。

羊

事業運向好，易憑創意贏得同事認可。

猴

對工作充滿熱情，可於職場上大展拳腳。

雞

迎來愉快一天，可給身邊人帶來正能量。

狗

人緣佳，生活遇到問题會有人主動幫忙。

豬

運氣好，春風滿面，求職轉工易成功。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

虛有其表

現今社會處於資訊爆炸的時代，甚麼樣的資訊都可以隨手可得，不及古時，很難得才有一本書籍，因此一旦得到一本書，無不有如獲至寶的感覺。

問題是，現在的資料是碎片化、表面化、不全面。每天，大家好像吸取了大量資訊，覺得自己已經學到很多知識，但是明天，還會記得嗎？大概連一絲印象也沒有吧！

反觀，古籍是學習一門知識的根本概念，試想想寫得出一本古籍，一定是一件很艱難的事，最少識字已經不是尋常百姓了。換句話說，古籍寫的一定是精華所在，畢竟古時紙張稀有，不是精要的、到題的，都不會輕易落筆。

最能理解的就是詩詞了，以五言絕句為例，短短二十個字，就可以將人物、景色、心情、時間等資訊一一呈現出來，言簡意賅，更可以令讀者如臨現場，身歷其境。另外，所謂口訣，大多數都是仿傚詩句形式，不但方便讀者去意會，更能輕易背誦。

要注意的是，我們不可以單靠短短幾句口訣就認為自己學會所有知識，口訣只是輔助性質而已，不曾認真了解書籍的內容，再與自己的生活經驗融會貫通，那只是虛有其表，就會變成「山草藥」了。