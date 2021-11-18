軒仔爆阿媽嗌投資性玩具　雪姨「獻身」試用！

張敬軒全新網上綜藝節目《軒公敲碗》第二集《軒公敲碗》化身一日限定地產仔，孖住有「富貴Kol」之稱的雪姨去玩睇樓。他的任務要向雪姨推介3個分別位於西貢約4,000呎的獨立屋、西半山1,300多呎的高層單位及南區約700呎的中層單位的樓盤。

睇樓期間，軒仔更揭露雪姨原來喜歡裸泳及「多人沖涼」癖好，無論是獨立屋的泳池，還是私人屋苑的單位，雪姨自爆喜歡裸泳，聽到軒仔眼擎擎。說到投資之道，軒仔透露媽媽曾帶過他到性用品交易市場，更着他要投資性玩具產業，雪姨亦表示贊同，認為這是十分有潛力的行業。

介紹樓盤時，軒仔亦不忘介紹單位的風水：「左青龍、右白虎，你睇吓有巒頭呀。呢個白虎位咁樣攬住你，冇錯啦，北水南山，九運吖嘛。」又例如去到西半山單位時，雪姨問到：「咁叫唔叫背山面海？」軒仔馬上解答：「如果以大廈嘅格局，就絕對係背水面海。我依家係就咁睇，我冇羅庚喺手，佢應該唔係好入背水南山。」

去到日式格局的睡房，雪姨直言自己喜歡有床，軒仔即說：「高床軟枕吖嘛，呢個其實都係屋企家居好風水之一嚟㗎。寢室嘅床頭櫃最好係以雙數，即係一對，枕頭都係。」又溫馨提示租客或買家：「其實屋企漏水，無論喺玄學角度定係實用角度，都係差啲。」對於風水，軒仔有自己一套見解：「我覺得所謂風水嘅嘢，好大程度上都係環境學、心理學同地理學。我自己睇風水就會比較科學啲，如果係呢邊要擺個乜嘢神明、嗰度要擺個咩像，我就覺得係唔好嘅。」

除了風水，軒仔對室內裝修設計亦有一番研究，睇樓期間不時給予很多實質意見。例如會建議在窗台放上一張軟墊，可當作悠閒的咖啡閱讀區；又例如當單位是有柱的格局時，他亦建議可將柱的一邊封起，以作分隔之用玄關及客飯廳之用。對於地板及地腳線，亦難軒仔唔到，他說：「個地板係屬於複合地板，譬如想換就要成幅換，不過換得地板就一定要換埋地腳線。」雪姨問到原因，軒仔便說：「因為地板要鋪得靚嘅話，一定係地板直接去到牆身下面，跟住先至封地腳線。」雪姨即謂：「你真係好癲呀，真係好清楚！好似帶咗個室內設計師嚟。」

隨後軒仔透露無論是自己家裏也好、餐廳、店舖也好，全部都是自己跟進裝修：「第一，唔係唔想畀錢人賺，不過想自己學多啲；第二，譬如磚同磚之間條罅叫咩呢？叫『掃口』，有時你驗收後就會知道，睇到呢個師傅啲手工，佢做嘅掃口、白英泥啲finish做得靚唔靚。如果唔靚可以點樣，因為呢啲掃口可以引致漏水，甚至乎會引起個磚會裂。」

最後，雪姨要給「一日限定地產仔」評分，她說：「坦白講，喺過去兩年，我都睇過超過一百間嘅樓盤，work with過好多唔同嘅經紀，真係從來冇一個係你咁專業。你係會分析埋風水、連室內設計、裝修所有嘢，真係太勁！你令我好有surprise。」她更着軒仔一定要聽媽媽的說話：「做性玩具，真係唔好嘥咗嗰個天分。」軒仔無奈問：「我個天分係邊呢？你又有冇見過我用？」雪姨即「獻身」：「我可以輔助你嘅。」軒仔呆着的同時又抵死地說：「喺業務上！你講清楚啲，嘩！我個心真係離一離呀。」