東方日報C1：張栢芝帶貨報錯價　貼錢埋單

張栢芝一向做事精明，但原來都會有烏龍時，早前做帶貨直播，竟不小心報錯價，眼見「一言既出」，亦無想過把說話收回，遂決定自掏腰包「貼錢」帶貨，最終要以5萬元人民幣「埋單」！而近期亮相不少內地綜藝節目的她，被問到有關離婚問題，她大方表示從不當該經歷是甚麼一回事，並揚言有不少人追求，凡事向前看！

張栢芝近年在內地發展事業，拍了不少綜藝節目及頻頻出席大型品牌騷，廣告亦一個接一個，早前更與內地影后章子怡分別接下即食燕窩廣告。雖然工作如此忙碌，但她仍不斷探索新路，早前便挑戰網上直播帶貨，她在多場帶貨活動中，表現專業，開價手起刀落，甚有「一姐」本色！怎料原來眉精眼企的背後，曾出現擺烏龍，於一場售賣化妝套裝的直播內，誤將價錢讀錯，但由於鏡頭正直播，她即豪爽地「豁出去」笑言：「我話都說出去了，就按這個價格賣，如果不夠的，我自己補！」結果她要自掏腰包補5萬元人民幣（約61,000港元）「埋單」！但以她的身價，這個數目當然只是濕濕碎！

結婚離婚不當是一回事

向來工作相當認真的栢芝，早前拍攝綜藝節目受訪時，亦有不少真情剖白，其中談到離婚這個話題，她大方地回應：「結婚、離婚其實我不當是一回事，因為我最大的夢想就是當媽媽。」還指離婚後幸福並沒有變少，反而被更多優秀的男士追求，她還勉勵跟她有一樣經歷的女人，都要努力向前看，做好自己。除此之外，她在另一個綜藝節目中，亦曾笑言自己對婚姻沒有太多要求，如果有一天被求婚，她第一件事就是找律師簽訂一個協議，那就是不管以後發生任何事情，孩子的撫養權都必須是她的，因她實在太愛小朋友了。

栢芝亦所言非虛，多年來，都把3個兒子Lucas（謝振軒）、Quintus（謝振南）及Marcus（張禮承）照顧得好好，一有時間她便帶着兒子周圍去，享受親子樂。前日她更在社交網放了一張Lucas及Quintus向捧着蛋糕的她獻吻之照片，由於該甫士多年前曾經拍過，如今Lucas與Quintus都長大了很多，相片一出即引來網上熱議， 除了讚栢芝沒有中年發福「變樣」外，亦指Lucas與Quintus兩兄弟愈來愈帥氣，變化很大，尤其哥哥完全退去了當年的稚嫩，一頭鬈髮衣着前衞，抿嘴親媽媽，側面極似父親謝霆鋒，完全遺傳了父母的顏值。由於Lucas由細到大都喜歡彈結他，有不少網民更提議他不如入行做「星二代」，好好發揮演藝才能，傳承家族的演藝之路。

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