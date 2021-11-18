【It's Time】孖住人氣卡通明星預祝聖誕！

不知不覺，又是開始迎接夢幻的聖誕節啦！路過各大商場，聖誕氣氛已經陸續湧現，最近一個月大家為了人氣男團的閃卡都吃了不少炸雞，趁今個周末外出走一走，順道追一追卡通界的男團，由集卡變返打卡啦！

【卡通男團「HAPIDANBUI」首到港】

現實中的男團令各界女性疲於奔命，那卡通界的可愛天團「HAPIDANBUI」你又追過未？來自Sanrio的首隊男團於今個聖誕旋風到港舉行其首個海外出道舞台，成員包括：Bad Badtz-Maru（XO）、Ahirunopekkle （AP鴨）、Pochacco （PC狗）、Keorkerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon六大男神，「HAPIDANBUI」將現身「置富Malls · HAPIDANBUI 聖誕全民追星之旅」，由即日至2022年1月2日於馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城大搞4場巡迴Show，一次過帶粉絲嘗遍舞台應援、街頭應援、巴士應援及節日應援。

此外，「HAPIDANBUI」會於每個舞台設有與粉絲互動的小遊戲，另外商場更特別為粉絲推出兩款Idol限定周邊「HAPIDANBUI 尖叫養聲保溫杯」和「HAPIDANBUI 大休小摺櫈」，只要消費滿指定金額即可換領，就連本地搖滾天團Dear Jane都加入全民追星大軍，絞盡腦汁拍片向Idol示愛，係愛呀！

【全港首個 Kakao Friends主題互動遊戲區】

人氣韓系卡通角色Kakao Friends一向多粉絲，今個冬日它們將首度換上萌爆聖誕造型，在鑽石山荷里活廣場中庭化身「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，由即日至2022年1月2日多個人氣角色包括Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及春植都會註守；除3大Kakao Friends打卡熱點外，還設有2大互動遊戲玩樂主題區，於指定周末更有Ryan & Apeach見面會，另設「Kakao Friends期間限定店」有過百款主題精品，廣場更準備了3款Kakao Friends限定精品，供大家在商場消費換領。

【跟蠟筆小新遊冬瀛】

迷倒萬千男女的小朋友《蠟筆小新》，原來已到了30周年，今年首次聯乘本地創作品牌 Chocolate Rain，由即日至2022年1月2日在MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特別打造《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置，角色們將以全新萌爆造型於MCP CENTRAL驚喜現身，與大家暢玩日本6大名勝；H‧COINS會員更可到「趣遊冬日照相館」與角色們瞬間穿梭多個日本人氣景點打卡。影完6個最「瀛」的打卡點後，可到MCP DISCOVERY的室內「冰雪樂園」遊樂區，繼續打靚卡之餘，場內更有H･COINS會員專享的「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲，有機會贏取限量禮品。

此外，H‧COINS會員更可專享MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「集印樂遊趣」，以及由11月21日起一連五個周日及聖誕假期期間的「蠟筆小新 x Chocolate Rain萌爆見面會」，拍下難忘一刻。玩完後當然要買「手信」啦，活動期間將設蠟筆小新 x Chocolate Rain「冬瀛樂遊趣期間限定店」，帶來過百款主題精品及30周年紀念精品，更有「蠟筆小新 x Chocolate Rain獨家聯乘限量禮品」可以場內消費換領。