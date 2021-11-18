勁過Chantel！13歲童星狂飆1米7　新劇仲要報大數

今年TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》有唔少年輕選手，當中就有參賽時僅得14歲嘅姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）同15歲嘅詹天文（Windy），連冠軍炎明熹參賽時都只係得16歲！呢啲青春無限嘅美少女喺內地娛樂圈都有，當中童星張籽沐喺電影《一代宗師》中曾飾演章子怡童年，更令佢一炮而紅。

估唔到8年後佢再見人，依家都只係得13歲嘅張籽沐，一轉眼就已經身高飆到1米7，少女味滲晒出嚟，顏值更加係五官精緻、氣質清新，嚟緊佢更加會喺內地電視劇《再見17歲》入面飾演高中生，一人分飾三角，即被網友笑佢「報大數」，爭成4年先係佢喺劇中嘅歲數。

而其實張籽沐年紀輕輕就已經有好豐富嘅拍攝經驗，除咗《一代宗師》，佢仲拍過電影《小時代》中飾演「顧里」嘅郭采潔童年，電視劇《神鵰俠侶》中飾演「小小龍女」陳妍希童年等等，見過嘅巨星都比其他人多。

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