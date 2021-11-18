謝安琪自創品牌價錢勁離地　索價1萬蚊嚇親人？

歌手謝安琪（Kay）開唱片公司做社長後，又再開網店做店長買自家品牌，喺網店「開張」嗰日，佢話啲粉絲好捧場，搞到網站嘅「Sever BB」受寵若驚而Down咗。咁究竟「女神Kay」呢間網店啲生活選物有咩咁把炮，可以搞到好似人氣男圑MIRROR開賣演唱會飛咁，導致個伺服器都「死埋」呢？

呢個以佢英名結合解作禮儀嘅品牌網店，唔係由佢親自教授咩叫Kay式禮儀，而係話畀大家知，着衫都可以嚟一場「法式浪漫」，聽到都好夢幻又浪漫喎，不過要打扮到好似Kay咁「女神」，首先要睇吓今個月，荷包鬆唔鬆動先，因為嗰啲衫呀、鞋呀、袋呀，價錢都「好高檔」。

睇番網店頭炮嗰9件「好物」，清一色米白色為主，睇得出着上身後，都應該會超越文青味升呢到「仙氣級」，好似嗰幾條有2種着法，笠上身就變公主嘅連身裙，真係好Real、好Pure，好想買，價值由880至1,480元不等，不過有網民奇怪點解有啲標價係美元，有啲又冇講明係咩貨幣喎，好似嗰條「奧黛麗公主夾克」個標價係1,480美元，即係11,527元港幣喎。

啲網民又覺得今日今時價錢「好離地」，Kay曾經介紹過，佢呢批衫係「日本用料，香港製造」，仲係由設計師設計嘅，兼且仲車埋品牌名，Kay嘅「鐵粉」應該覺得物有所值，亦有網民聯絡過網店，但網店話啲貨全部係港幣價錢，唔係計美元嘅。