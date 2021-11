加拿大男歌手Shawn Mendes與古巴裔美國女歌手Camila Cabello昨日(17日)宣布分手,結束兩年情,令不少歌迷震撼。他們早於2015年合作歌曲《I Know What You Did Last Summer》,到2019年6月再次推出合作歌曲《Señorita》後,7月便開始拍拖,自此形影不離。防疫隔離期間,他們搬到邁阿密同居,曾透過視像一起表演。他們幾星期前還被拍到於海灘咀嘴,又以情侶檔慶祝萬聖節扮嘢,想不到這麼快便情變。

兩人於社交網站即時動態發出聲明表示:「大家好,我哋決定終止戀人關係,但我哋對另一方嘅作為人類嘅愛,一樣咁深厚。我哋開始時係最好朋友,亦會繼續做最好朋友。我哋好多謝你哋最初同嚟緊落去嘅支持。」