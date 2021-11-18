大灣區哥哥開大牌檔叫苦連天　陳小春收錢嗌唔好意思

由「大灣區哥哥」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文及林曉峰齊齊主持的綜藝節目《大灣仔的夜》昨晚（17日）於湖南衛視首播。據知除了他們多位哥哥外，節目更找來黎耀祥及鄧萃雯擔任嘉賓。哥哥們主理的大牌檔首日「營業」，他們5人分工各展所長，陳小春主動提出管數，精打細算控制成本，而張智霖則表示會幫大家把「一切」搞好，即停電就負責拉閘、幫手剥黃豆及擔任「最佳服務員」招呼客人。說到廚師，當然由廚藝了得的謝天華負責，而梁漢文和林曉峰則分別做採購組長及衞生部長。

不過凡事都沒那麼順利，先是天華被煮食用的夾夾親，採購組的梁漢文買漏晒啲嘢，搞衞生的林曉峰強逼症發作，靚仔張智霖逐粒黃豆係咁剥……萬事起頭難，大家都叫苦連天。

最可憐的是大家見到天華煮出來的三餸一湯時，大呼「很不好意思」，不是不好意思食，而是不好意思用去茶餐廳收人388元人仔，小春苦笑謂：「開餐廳一點都不容易，怎好意思收人這麼多錢，都是家常便飯一樣。」幾位哥哥都只好圍在一枱苦笑，疲倦之時仲要出外「踢館」，去人哋舖頭盲摸摸攞經驗，張智霖更問人佢哋大牌檔推出嗰幾個餸可以賣幾多錢？點知隔籬舖老闆指200元人民幣內，張智霖謂：「每個人？」原來老闆指的是成圍人最多收到200蚊，佢同梁漢文即場傻笑遮醜。