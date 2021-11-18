盤點宋慧喬新劇　女強人氣質造型

宋慧喬在新劇中的造型，既散發女強人氣場，又氣質滿滿，職場女性不妨參考。（互聯網）

近日，由宋慧喬與張基龍領銜主演的《現正分手中》火熱播出，劇情講述不相信愛情的時尚圈女強人河英恩（宋慧喬飾演），遇見了不婚主義的帥氣攝影師尹在國（張基龍飾演），兩人互相吸引相戀。劇集創造了不少熱門話題，例如姐弟戀、限制級畫面以及超高顏值CP等。不過最吸引人的看點莫過於，設計師河英恩的服飾穿搭，大家看到都紛紛讚嘆宋慧喬太有氣質了吧！

目前播出的劇集中，宋慧喬穿上的幾套正裝服飾均來自其代言品牌Michaa，設計師河英恩簡潔利落的時尚品味，可説是職業女性的典範。包括了辨識度很高的忌廉色圓點襯衫、黑色真絲雙排扣外套、灰色羊毛Trench Coat及紅色背面開叉Trench Coat。上班族可以直接借鑑這些衣服，就算是隨意搭配不同款式也不會出錯，用來見客或出差都可以。

而宋慧喬在劇中佩戴的飾品更顯品味，不少是出自法國珠寶品牌Chaumet的。當中包括Bee My Love手鐲、Joséphine Ronde d'Aigrettes鑽石耳環、Joséphine Aigrette腕錶、Les Mondes de Chaumet Promenades Impériales鑽石耳環以及Class One精鋼腕錶等，搭配優雅幹練的時裝，舉手投足散發時尚圈女強人的氣場。