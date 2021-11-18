貪靚OL　為跑山豁出去

一個疫情，不僅重創全球經濟，就連一般人的日常生活都受到不少影響，原定於周末舉行的樂施毅行者亦不能避免。今集「安信兄弟」特約《畀條山路我行》訪問的越野跑手陳文霞（Samantha），自問不是一個賽迷，認為自己在山上跑、與大自然互動，從中也可找到心靈上的快樂。

13歲開始跑步的Samantha，訪問中有不少令人意想不到的答案，小時候經常獨個兒走到運動場跑步，原因竟然是喜歡泰坦地那陣味道。Samantha大學畢業後投身社會，在同事邀請下接觸了毅行者，其後再遇到跑山運動的第一個伯樂、人稱「毅行先生」的陳國強（KK Chan），自此便認真投入訓練，不僅成為頒獎台常客，於2017年更成功挑戰一個400公里在沙漠地域舉行的耐力賽事「八百流沙極限賽」，對於一個自認貪靚的香港女生，能獨自在沙漠跑119小時、抵得住連日暴曬，賽在佩服。Samantha笑言，比賽時可以捱眼瞓、捱攰，甚至抵得住幾日唔沖涼，但比賽以外往往使不出這種「小宇宙」，坦言大家不要再邀請她去露營，因接受不了一天不沖涼的感覺。

Samantha平日是個穿套裝上班的OL，看上去不太可能估到是一個耐力運動員。她直言自己是個很以目標為本的人，無論發生甚麼事，只要自己行到，都會繼續走下去，不會容易放棄。認為跑山的運動員，永遠都要保持一個謙卑的心。

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