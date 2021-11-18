飲食主題聖誕月曆　邊食邊倒數

還有個多月便是聖誕節，想節日氣氛濃厚一點，不妨選擇一個專門用作聖誕倒數的飲食月曆，除了造型富特色，內裏的小食更是吸引，每日來一棵糖果或朱古力，再配茶湯，日子過得特別快，讓大家對聖誕節充滿期待。

奢華大屋

聖誕月曆除了紙製和繪上圖案，有些出品的製作物料和設計都很花心思。Fortnum & Mason今年推出數款倒數月曆，要數最華麗首選F&M Piccadilly聖誕大屋倒數月曆，宏偉大屋內，每格都有美味的糖果，倒數完畢後，木製禮盒還可以循環再用，放在家中作裝飾也能增添氛。另一款茶品愛好者聖誕倒數月曆，讓大家可以用芳香的茶湯來迎接每一日，悠閒又醒神。

拼湊圖案

現今的父母對兒女教育相當緊張，任何一件物品都可以作為教材，Venchi今年推出聖誕倒數朱古力日曆及聖誕驚喜倒數朱古力日曆，兩款除有不同款式和口味的朱古力，聖誕驚喜倒數朱古力日曆的格仔小盒子，四面都有不同的圖案，可以砌出4款聖誕主題的繪圖，小朋友可邊吃邊玩，拼湊出應節圖案。

咖啡森林

每逢假日，很多人都會選擇去郊遊或行山，感受大自然氣息。Nespresso在這個聖誕節，和哥倫比亞時裝設計師合作，以大自然和可持續發展為主題，推出一系列的禮品。除了有富森林氣息的新口味咖啡和隨行咖啡樽，還有 2021聖誕倒數月曆。以綠色森林作設計的月曆，每一格都有一款不同口味的咖啡，每日精神奕奕地倒數都唔錯。若然在專門店消費滿指定金額，可以用優惠價選購。

添本地元素

來到聖誕節，除了有各式美食，還有多項藝術活動，歐洲傳統會有芭蕾舞劇《胡桃夾子》公演，是聖誕指定的活動之一。金鐘港島香格里拉以此劇作主題設計的聖誕倒數月曆，外表是歐洲懷舊煤氣燈造型設計，除有劇中人物和各款聖誕圖案外，還特別加入本地的電車、霓紅燈等作裝飾，外形精美，每個小格內有朱古力、糖果或曲奇，可邊欣賞邊品嘗。

開卷有益

課餘時間，父母總不時要子女讀多點課外書籍，city'super今年有多款新出的聖誕倒數月曆，其中一款來自日本的Eureka聖誕月曆書，就以書本造型設計，打開書本，每格都有不同款式零食，相信小朋友都好樂意看這本書。另外還有卡通人物和朱古力品牌推出的主題倒數月曆，讓小朋友滿載驚喜。

毛毛蟲講笑話

部分人對毛毛蟲避之則吉，但如果是吃得的朱古力毛毛蟲，接受程度可能較高。Marks & Spencer今年推出多款聖誕倒數月曆，其中一款以經典的毛毛蟲Colin the Caterpillar做主角，內裏除有毛蟲笑臉造型朱古力外，打開小格，會發現格仔內會寫一個節日笑話，讓大家笑住倒數。