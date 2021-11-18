靈敢侶情：老闆的苦與樂

年輕時打工，覺得做老闆真好，老闆可以遲到早退，自己不想做的又能指派給員工，但到我現在做老闆了，才知道一切不如我所想。

猶記得2018年8月，我開始籌備教室，產品目錄、課堂編排、選舖、裝潢、用具、食材、計算成本，全由我一手包辦，而我每月還得拍攝8至9集節目，換言之要設計8至9個新食譜，然後還要寫8篇專欄和寫書，結果每天只能睡一小時。

別人忙會瘦，我則相反，在12月，我的身體在長期缺眠和缺正常飯餐的壓力之下，腫脹了不少，有一晚，我受不住壓力，倚在床邊哭起來：「我不想做下去，很辛苦。」但我還是捱過了，我不能夠辜負讀者和支持我的合作夥伴。

2019年4月，開店了，教完第一課，看着如小山丘般的碗碟和用具，累死也得洗乾淨，洗完了，還要抹椅、抹桌面、吸塵和抹地，一邊抹我一邊想：怎麼連椅子也有蛋糕漿、桌底也有朱古力醬呢？這班馬騮！抹完了，整理好一切了，看看電話，原來已經半夜三點，待會早上七點又得回來拍攝，回家還是不要睡了，免得醒不來。

好不容易，撐到2020年，疫症來臨，變天似的，那種不吃飯也得交租給薪金的壓力，簡直非人生活，消毒舖面時雙眼都撐不起，但腦袋不停想維持一切的辦法，然後還得向員工派定心丸：「有我在，你有工作。」事實該怎樣做到承諾，當時我想不到，只知道，我必須有腰骨地擔當所有：節目不能停、教室不能關門、我不能累死。

原來，做老闆沒有遲到早退，我經常比員工更早回店執拾；做老闆也不能甚麼都指給員工做，他們不做、或者做錯，應該由我做和補救。

現在回想起來，過程雖痛苦，但我仍樂在其中，做人若不拚搏不堅持，又怎算活過？感恩地，捱到2021年，雖然白髮長了不少、樣子殘了，但我還活着！教室仍在、節目仍在、專欄仍在，還換來幾個對我不離不棄的好員工、和一班無論如何都愛我的學生。

早前，員工對我說：周小姐，你要休息了，店裏的事我們搞得掂！我就乖乖聽話吧，12月19日開始放兩星期假，哈哈！

不過各位放心，《靈感煮意》可不會因為我放假而暫停，我會在放假前把節目拍攝好，讓未能前來教室跟我學習的讀者，都能在家免費學過夠，嘻！呀對了，我好多年沒放過假了，要做甚麼好，各位有提議嗎？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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