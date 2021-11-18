驚爆已做人妻！《造星IV》Ash發文解畫　網民唔收貨

ViuTV節目《全民造星IV》播出一集反應熱烈，其中81號參賽者Ash（鍾卓穎）表現出色，導師梁祖堯大讚是「天籟之音」，連「花姐」都曾表示喜歡她，更有指她與Angelababy（楊穎）撞樣。惟最後她不敵另一位參賽者Winka（陳泳伽）而跌入復活區。不過，人氣搭夠的Ash甚得網民歡心，於是紛紛為她人肉搜尋大起底，但竟然發現她去年已與男友簽字結婚，是一位人妻。結果令一眾網民幻想破滅，「因愛成恨」鬧爆她有欺騙感情之嫌，直指已為人妻就不應參加女團選舉節目。

事件在網上持續發酵，Ash終於「蒲頭」在社交平台發長文回應，用「好好保護另一半同屋企人」來作解釋，並以「佢」來稱呼另一半，感謝對方的支持，Ash說︰「佢第一個舉腳贊成，因為佢知道我有幾鍾意唱歌，喺我想放棄嘅時候鼓勵我，一直覺得我有能力同要比出面嘅人認識，所以先至會有大家喺電視上面見到嘅81號Ash。搵到一個同你冇血緣關係，但永遠無條件支持你嘅人，見到有人鍾意我比我自己更開心嘅人，我只知道我應該要做嘅就係珍惜，因為人生可以好短暫，所以不論係另一半定係呢一個比賽，選擇咗我就唔會後悔。」不過網民似乎未收貨，指長文未有正面回應已婚一事，指結婚是一件開心的事，若然已婚為何不大方公開承認，說話還在轉彎抹角轉移視線。