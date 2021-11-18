nova 9多機取景　遙控拍攝

雖然智能手機的拍攝功能愈來愈強，但一般只在像素、自拍及錄影等方面作出提升，少見在取景角度方面下工夫。新機HUAWEI nova 9就玩玩新意思，內置5,000萬像素超感知主鏡頭的同時，更可與同型號手機以不同角度取景，打破視角束縳！同期仲有好多奇Phone突出，齊齊以獨特功能在市場搶Fo！

星砂亮麗機身

未講功能先講外形，nova 9 傳承了家族的星耀環鏡頭設計，提供亮黑及9號色，後者帶有幻彩的藍紫色調，表面有星砂粉飾，如星河閃耀般搶眼亮麗。機身僅重175g，厚度只有7.77mm，握感舒適同時備有防指紋塗層。手機搭載6.57吋OLED曲面屏，具備10.7億原色顯示，支援P3廣色域，較sRGB色域覆蓋提升25%，又具備120Hz屏幕刷新率及300Hz觸控採樣率，畫質及反應俱達電競級數。

多機位拍攝模式

nova 9的5,000萬像素超感知主鏡頭引入RYYB超感光濾色陣列，相比傳統RGGB排列提升40%進光量，有助提升亮度及降低雜訊。相機模組另內置800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭，支援人像、縮時、慢動作、Vlog錄影、4K拍攝等分唇。要提的仲有獨家「多機位拍攝模式」，讓手機可取得附近nova 9或任何支援HarmonyOS 2平板的鏡頭權限，實現多角度拍攝。測試所見，其他裝置的取景畫面可實時在己方手機看到，而且對方前後置鏡頭都用到。可惜是此模式只能拍攝1,080p影片，而且切換鏡頭未算十分流暢。

網速略嫌落後

此機內建Qualcomm Snapdragon 778G處理器、8GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》測試約得47萬分，效能不過不失，另留意雖然此機支援雙nano SIM，但同樣只行到4G，網速有點落後。電池容量則有4,300mAh，支援66W SuperCharge有線超級快充，僅需38分鐘就能充滿100%電量。特別一提，nova 9是內地市場外首部可升級至HarmonyOS2的智能手機，更新後就用到「服務卡片」、「超級終端」及「多屏協同」等功能。