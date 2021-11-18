亞視閃卡︱被舊公司擺上枱　陳展鵬揸槍變揸炸雞：我唔介意！

男團MIRROR人氣高企，成為廣告商的新寵兒。昨日（17日）亞洲電視突然在社交平台上載「ATV男星限量版閃卡」，用昔日亞視劇集男星劇照整成閃卡，打響頭炮就有藝人秦沛、羅樂林、劉永和潘志文，當中羅樂林有英文名「LOKLAM」配合，與MIRROR隊長楊樂文「LOKMAN」嘅寫法十分相似。而第二炮就有陳展鵬、林韋辰、袁文傑上陣，其中更將《暴風型警》陳展鵬手中嘅槍變成炸雞，不約而同與MIRROR嘅廣告似到足。

至於輪到今日（18日）更新嘅最新一炮，網民萬眾期待嘅亞視始祖人物陳啟泰和紅極一時劇集《我和殭屍有個約會》嘅尹天照終於壓軸登場，大批網友大讚亞視閃卡夠晒創意，但直呼唔夠喉，有人笑指應將當年前意大利球員岩布仙尼唱「Happy birthday to me」一幕整成閃卡，更力推出女星版，包括「亞視一姐」薛影儀、《我和殭屍有個約會》嘅長腿女神「馬小鈴」萬綺雯以及於《百萬富翁》答錯問題嘅陳芷菁等。

陳展鵬出席活動時，對於舊公司出「限量版閃卡」，他對此大方說：「幾好玩，最緊要開心，作為藝人都係想帶開心畀大家，抽水大家都會，只要大家抽得開心。（你介唔介意？）我唔介意，其實有一段時間我對呢啲事都好着緊，但依家唔會咁認真，其實我係好玩得嘅人，近幾年有咁多我嘅新聞，我都係笑臉迎人，尤其是呢幾年發生咁多事大家都應該包容多啲。希望佢哋送一套閃卡畀我，如果推出收到嘅錢係用嚟做慈善就最好，幫自己就唔係咁好。」