【營事檔案】安東燉雞　健康國民料理

安東燉雞是韓國著名及常見的國民料理，在香港的韓式餐廳都有安東燉雞這道菜可選擇，讓一眾熱愛韓國美食的人可以有種「回到家鄉」的感覺。其實安東燉雞在一眾韓國料理中，都屬比較健康而且營養豐富的料理，並配有雞肉、蔬菜及年糕等等。

高蛋白 低脂肪

雞肉，作為這道菜最主要的材料，就是高蛋白、低脂肪的食材。雞肉相對起牛肉及豬肉更低脂，雞的大部分脂肪來源都是來自雞皮，只要將雞皮去除，就能減低飽和脂肪的攝取，相對健康，而且也非常適合正在Keep Fit的人士食用。每100克的去皮雞胸只有144卡、28克蛋白質及3.5克脂肪，而去皮的雞腿就有180卡、24克蛋白質及8克脂肪。如果不喜歡雞胸肉柴柴的口感，雞腿肉也是個好選擇。

陷阱部位逐個捉

不過要留意，以下這些部位就是滿滿的陷阱，包括雞翼、雞翼尖、雞腳、雞頸及雞屁股。這些部位的雞皮比雞肉還要多，而且難以去皮，因此少食為妙！

【安東燉雞】

材料：

雞肉 半隻

韓式年糕 6條

粗薯粉 1把

薯仔 1個

紅蘿蔔 1根

香菇 6朵

蒜蓉 15克

調味料：

豉油 70克

料理酒 45克

糖 40克

水 180克

做法：

1.雞肉切件洗淨加入豉油、料理酒、糖、蒜蓉備用。

2.粗薯粉浸水，備用。

3.薯仔、紅蘿蔔及香菇對半切開後切件備用。

4.雞肉連醬料倒入鍋中，加水煮10分鐘。

5.再加入薯仔及紅蘿蔔煮10分鐘。

6.最後加入香菇、韓式年糕及粗薯粉再煮5分鐘，即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。