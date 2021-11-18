黎諾懿拒與森美稱兄道弟：唔好拉埋一齊講！

無綫節目《醫醫，我不想再病了》本周四（18日）播出最後一集，是集嘉賓請來森美、林正峰以及2020年港姐季軍得主郭柏妍。出名「腦筋急轉彎」兼奀皮的森美，錄影期間不但經常窒住「流姑娘」何沛珈，又與兩位男主持黎諾懿及楊潮凱亦敵亦友。當探討前列腺及男人行房等問題時，森美突然拉着黎諾懿稱兄道弟謂：「我兩個出名係乖嘅！」黎諾懿聞言即劃清界線謂：「你唔好拉埋我同你一齊講！」由於二人「拉鋸」時間太久，最後遭「流姑娘」呼喚謂：「點呀？你最後答案係咩呀？」十分搞笑。

森美表現得最Hyper，則非洗肚臍環節莫屬！事緣林正峰按製作組要求攤出已劃了幾條直線的肚皮，讓大家研究洗肚臍正確方法，森美見狀即大感興奮，並拿出水筆幫林正峰的肚皮「加料」，又表示要拿雙氧水及鮑魚刷為林正峰洗肚臍，嚇到他哭笑不得。禍不單行的林正峰，在最後的「健康神獎」環節得到健腹輪，並需當眾示範用法。雖然林正峰示範姿勢尚算可以，但無論身體還是雙臂均明顯震過貓王。至於郭柏妍，則全程表現相對斯文及正路，不過當其答問題答至興起時，竟放下形象包袱自爆做運動時會放屁，坦白得來相當可愛。