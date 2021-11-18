譚俊彥望台慶抽到10両黃金大獎　主動拉票爭視帝！

無綫藝人譚俊彥（Shaun）、吳偉豪、羅天宇、周嘉洛、劉佩玥、何依婷等，今晚（18日）齊齊於電視廣播城，為明晚（19日）舉行的一年一度《萬千星輝賀台慶》進行序幕綵排。最近曝光率超高的Shaun表示因為是劇集《換命真相》的宣傳期，坦言收到監製好消息，指收視終於衝破20點，自己亦向身在外地的女主角鄧佩儀報喜，更叫埋對方之後一齊開Live。而他於台慶會表演手舞，雖然只得一項，但都相當緊張，向來手腳不協調的他，笑言之前跳舞曾被笑，現時仍「怯」中，現時於家中當功夫般練習，更指女兒比他還要熟練。他又指今年見到不少歌星會前來台慶表演，覺得很熱鬧和開心。

說到台慶有10両黃金作大獎，他說：「我以前試過綵排時被抽中，希望今年綵排時抽唔中，到正式先到我啦！金喎！好似啲學費喺眼前飄過咁！」說到今晚不少小生，如陳豪、王浩信、馬國明等都缺席綵排，會否落力拉視帝票時，他說：「都要做嘅！既然有份參與就做好佢，以前會諗都未到我啦，依家心態唔同咗，就算今年真係冇，都希望出年有，支持我嘅人一定會累積，改咗以前唔夠主動嘅壞習慣。」

請周嘉洛食檸檬

曾傳緋聞的周嘉洛、蘇韻姿亦於台慶綵排碰頭，並大方合照兼受訪，全程零介蒂，蘇韻韻表示睇唔慣周嘉洛的新髮型，周嘉洛則指是劇集《四十二章經》的造型，記者問2人不是很熟絡，為何轉了髮型都不知道，周嘉洛則表示：「我哋係好熟，但已經有一排冇見。」蘇韻姿亦接着說：「約佢食飯，成日都度唔到期。」周嘉洛直言將重返《愛‧回家之開心速遞》劇組，會拍大堆頭戲。

今年《萬千星輝賀台慶》逾150位藝員及50位歌手將分為藝員隊及歌星隊對壘，施展渾身解數進行連場激鬥，競逐總值55萬元之理財存款及10兩千足黃金，問他們可有信心奪得？周嘉洛即向蘇韻姿笑言：「如果攞到一人一半。」蘇韻姿即請食檸檬：「我淨係諗請食飯咋。」