《造星IV》復活有望？葛綽瑤未出道就有得拍廣告

被網民喻為「零死角」的甜美女生葛綽瑤（Yoyo），早前於ViuTV選秀節目《全民造星IV》登場，更為觀眾帶來一場藝術感十足的跳唱表演，卻可惜淘汰跌入復活區，連監製花姐（黃慧君）也力撐，講明「寧願不要MIRROR也要她」，而網民更指她不獲晉級是「一大冤案」，雖然Yoyo能否「復活」仍是未知之數，但其仙氣氣質已獲廣告商睇中，未正式出道已有廣告工作，盡顯真正女團的超班潛力股實力。

日前，Yoyo化身精靈仙子拍廣告照，Yoyo表示聖誕節是她最喜歡的節日，皆因五光十色的聖誕燈飾感到浪漫，所以在宣傳照中化身成精靈感到相當開心：「自己平時少化妝，衣着也比較簡約平凡，今日可以成為畢奇筆下的角色，更是做一位美麗的聖誕精靈，試了不同造型扮靚，感到夢幻好玩，拍攝時要用想像力，慢遊聖誕小屋時的愉快心情。」

希彥可以「復活」

今年的聖誕就是她人生事業的重要關頭，皆因希望可以在復活區回來，繼續參加選秀：「今年聖誕節的願望一定是想入到女團出道入行，而聖誕節就是決賽的日子，希望大家可以為我集氣，首先要復活成功，才可以進入決賽，自己真的喜歡唱歌跳舞，想入行嘗試演藝的工作。」