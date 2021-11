歌手張敬軒的新歌《On my way》,MV故事講述一家四口將要離開自己成長、喜愛的地方,各人面對不同的煩惱。軒仔則以說書人的身份於MV中穿插,除了為MV打開序幕,直至最後一家人決定留下,兄弟二人跑到新光戲院,剛好看到軒仔在台上完美落幕,為MV畫上完美句號。

軒仔說:「困難要用我的堅強和努力勇敢面對,呢個係我首《My Way》一直提點自己,但係身處當中,學識勇往直前戰勝艱巨後,又係咪準備好同孤獨、憂慮共存?所以《On my way》當中嘅『I’m good , I’m fine, I’m alright. I still try, I still fight, I’m alive』可以話係一個重生版嘅《My Way》。」

問到MV中最令他有深刻感受的一幕,軒仔坦言沒有:「其實係成個故事去睇去感受,好似作為母親嘅徬徨、父親同事嘅餞行、哥哥捨棄嘅感情、弟弟同學嘅離去,重重嘅情感放埋一齊,先成就到呢首歌想帶出嚟嘅訊息,所以我喜歡嘅係成個故事。」