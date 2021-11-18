張繼聰陳家樂尖沙咀「劈友」太逼真　驚動警車到場

藝人張繼聰、黃宗澤（Bosco）、陳家樂今日（18日）出席英皇電影《紮職2》開鏡儀式，阿聰透露3人在戲中飾演由細玩到大的好兄弟，由小混混到加入社團之後上位，他自言在戲中角色屬行動派，入面有不少打鬥場面，問到有否受傷？他說：「大傷就冇，但每日都有啲損傷，加上我上一部戲又係要打，之前仲有傷患未好，要做針灸。」

阿聰指之前3人拍了場在尖沙咀的被追斬戲，由於太過逼真，驚動警車到場：「啲人以為真係劈友，我哋3個被十幾人追，導演叫我哋全力跑，由天黑跑到天光，跑咗12個鐘，跑完個人散晒，覺得個下盆散咗。」

Bosco坦言在沒有任何跑步裝備下狂奔，跑到筋疲力盡：「我叫阿聰就一就我哋，佢跑開馬拉松。」家樂稱該場口被途人拍下放在網上討論區，以為真的發生打鬥：「我見啲人將個過程寫晒出嚟，話有個白衫嘅得罪人，所以被人追，有2個人出嚟保護佢，我睇吓啲相，白衫嗰個人咪係我自己。（你有冇留言解釋？）我費事留言，佢哋作得個故事咁好。」

阿聰表示稍後三兄弟之間都有會打鬥，揚言是男人暴力美學，不過他的打鬥戲造型就嚇親服裝部姐姐：「佢話做咗30幾年，都未見過有人身上咁多血，啲血多到我喺屋企沖咗幾次涼都沖唔走。大家拍攝都好認真，本身有啲場口替身可以做，但我哋覺得自己做到就自己做。」另外，問到3人有否感情線，Bosco及陳家樂均不約而同表示，第一次拍戲沒有感情線，反而張繼聰在戲中有太太，問到Bosco是否想跟對方交換角色，他即耍手擰頭：「唔使，由得佢打。」