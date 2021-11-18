永富仁菜　 H奶鉛球Body

日日運動身體好！其實做運動嘅好處，又點止身體好，就連身材都會變好！正如今期「世界Cup」主角永富仁菜，因為成日做運動，唔止身材火辣，肌肉仲相當結實，拍出嚟嘅性感相零舍吸引！

健美女郎

唔知大家有冇印象，80年代有位火辣辣嘅日本寫真女優叫武田久美子，當年憑住一輯以貝殼遮住三點嘅性感寫真而爆紅，加上一身黝黑嘅膚色，好有陽光味。時隔多年，筆者終於喺日本寫真界發現另一位健美女郎，佢就係今年24歲嘅永富仁菜。呢位加盟寫真界冇耐嘅新貴，雖然唔係正統派賣清純嘅美少女，但因為身材實在太正，令好多寫真迷都雙眼發光！首先，仁菜嘅身高達5呎6吋，高挑得嚟又夠豐滿，上圍對H奶非常凸出，而且屁股又圓又大又夠翹！更抵死嘅係，佢嘅肉地結實有彈性，筋骨仲好柔軟，所以喺演出寫真時，能輕易做出金雞獨立同一字馬等高難度動作。

事業心重

仁菜嘅身材之所以咁正，因為平時好勤力做運動，讀書嗰陣已經係運動健將，最叻係推鉛球，所以寫真界稱阿妹擁有「H奶鉛球Body」。阿妹喺接受訪問時表示，家陣做運動，主力操屁股肌，所以好多朋友都讚佢個躉夠晒結實彈手！由於仁菜有一副健美身材，好快喺寫真界打響名堂，但佢嘅目標不止於此，而係希望進軍電視界，最好能夠每日都喺電視螢光幕出現，等身處靜岡嘅屋企人睇到自己。另外，仁菜好想創立自己嘅內衣品牌，主力推出一啲平靚正嘅款式，希望佢可以好快實現夢想啦！