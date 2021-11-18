連詩雅原來鍾意父女戀　對肥仔愈來愈加分

藝人連詩雅（Shiga）和楊詩敏（蝦頭）為網上新節目《絲打圍爐》首次擔任主持，並邀請嘉賓小儀暢談兩性關係。談到忘年戀話題，Shiga說接受到另一半大過自己20年，小儀笑說可能要去醫院拍拖，蝦頭笑言在18歲時，想有個年紀大十年的男人照顧，但人愈大，反而想照顧番別人，諗起後生男人味同汗味，她搞笑地展露心心眼，仲流晒口水。

講到姊弟戀，小儀表示即使細自己20年，只要思想搭通，都會有幸福感。小儀被問到經常跟男團MIRROR、ERROR等成員合作，問她有冇對邊個心動？她諗都唔諗就答：「Edan！」更大讚Edan全面似森美，搞笑又得，認真又得。而另一個心動就係肥仔@ERROR：「佢份人幾好。」Shiga問小儀如果後生20年但肥得唔得？小儀即笑問Shiga是否接受唔到肥仔？Shiga說：「細個時唔接受肥，但大個咗反而覺得係肥仔會加分，因為靚仔好無安全感。」

蝦頭坦言細個時好戀父，愛大過自己的男人，十幾年都冇問題，現在傾得埋就夠了。小儀都好認同，或者因為唔同年紀和唔同階段，不過兩人都恨試王菲式的轟烈戀愛，Shiga坐在旁答唔上嘴，被她們笑她一直「發春」，唔會明白「入秋」的感覺。

在節目尾段玩小遊戲，各自抽一個來自地獄的問題，如果唔答或答得唔好要接受大懲罰，Shiga就答得太行要受罰。蝦頭的問題係是姊弟戀的性幻想對象，蝦頭坦白說：「Anson Kwong（AK）靚仔又大隻。」